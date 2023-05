El superalimento favorito de la NASA por sus múltiples beneficios para la salud

La NASA ha estado muy interesada en la quinoa debido a sus propiedades nutricionales y su potencial como alimento para los astronautas. La quinoa es una semilla que contiene proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales, lo que la convierte en un alimento muy nutritivo. Salena Sainz, farmacéutica, dietista nutricionista y directora de Naturae Nutrición, lo considera un superalimento que crea músculo, rejuvenece y ayuda a adelgazar.

Además, es resistente a condiciones extremas de cultivo y crece en suelos pobres en nutrientes, lo que la hace una opción viable para la producción de alimentos en el espacio.

En 1993, la NASA incluyó la quinoa en su lista de cultivos potenciales para ser cultivados en la Estación Espacial Internacional, debido a su alto valor nutricional y a su capacidad para crecer en condiciones extremas. Desde entonces, la NASA ha seguido investigando y desarrollando técnicas para cultivar la quinoa en el espacio.

La investigación de la NASA también ha contribuido a mejorar la producción de la quinoa en la Tierra, al identificar variedades de quinoa que son más resistentes a la sequía y a otros factores ambientales adversos.

"Fue la NASA quien catapultó a este desconocido grano con una excepcional composición donde se equilibran proteína, grasa y carbohidratos. Su destino era el cultivo para los viajes espaciales de larga duración. Su principal beneficio proviene de que la mayor parte de sus calorías se ofrecen en forma de carbohidratos complejos. Además, este superalimento también aporta cerca de 16 gramos de proteínas por cada 100 gramos, convirtiéndolo en un alimento muy proteico", explica a 20minutos la nutricionista Salena Sainz.

Origen de la quinoa

La quinoa es una semilla originaria de los Andes, que se ha convertido en un alimento popular en todo el mundo debido a sus numerosos beneficios para la salud. España se ha convertido ya en el principal productor de Europa, sobre todo en Andalucía. Algunos de los principales beneficios de la quinoa son:

Beneficios para la salud

Alto valor nutricional: La quinoa es rica en proteínas de alta calidad, fibra, vitaminas B, E y minerales como el hierro, el calcio y el magnesio. "Rica en hierro, calcio y fósforo, la quinoa también contiene altas cantidades de magnesio, que contribuye al normal metabolismo energético, la síntesis de proteínas y el funcionamiento del sistema nervioso. Destaca su bajo contenido en grasas, que le hace ser la elección perfecta en aquellas pautas donde se necesita un control calórico, pero sin olvidar un aporte de ácidos grasos saludables como el ácido linoleico", apunta la nutricionista.

Ayuda a controlar el peso: La quinoa es rica en fibra, lo que ayuda a reducir el apetito y a controlar el peso.

Controla los niveles de azúcar en la sangre: La quinoa tiene un bajo índice glucémico, lo que significa que libera energía gradualmente y no causa picos de azúcar en la sangre.

Es fácil de digerir: La quinoa es fácil de digerir y no contiene gluten, lo que la hace una buena opción para personas con intolerancia al gluten.

Crea músculo: Como en todo, para que los beneficios de los alimentos se vean reflejados en el físico, una alimentación saludable debe ir acompañada de un estilo de vida activo. Salena Sainz añade que la quinoa se ha convertido en un alimento muy valioso para los deportistas por su capacidad para ayudar a crear músculo ya que "contiene incluso el doble de proteínas que otros cereales, sus hojas tienen características nutricionales similares a las espinacas".

Mejora la salud del corazón: La quinoa contiene ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico, que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Ayuda a reducir el colesterol: La quinoa contiene saponinas, que son compuestos que se ha demostrado que ayudan a reducir el colesterol LDL (malo) en la sangre.

Es versátil: La quinoa se puede cocinar de muchas maneras diferentes y se puede utilizar como sustituto de arroz o pasta en muchas recetas.

En resumen, la quinoa es una excelente fuente de nutrientes y ofrece una amplia gama de beneficios para la salud. Es un alimento versátil y fácil de incorporar en la dieta diaria.

