Esto es lo que debes comer para 'desintoxicarte' de los excesos según una experta

Un estudio publicado en Naturae Medicine revela que 3 de cada 4 casos de diabetes tipo 2 en España se deben a la mala alimentación: un exceso de consumo de carnes rojas, alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, consumo de alcohol, escasez de cereales integrales, frutas, verduras y legumbres...

La dieta Mediterránea, en muchos casos, pasó a la historia, y más aún en el periodo de vacaciones de Navidad. Sin embargo, no está todo perdido, porque con voluntad y los consejos profesionales adecuados, podemos reconducir la situación hacia la rutina nutricional justa y necesaria ahora que acabamos de estrenar nuevo año.

Para revertir todo el daño que los excesos navideños han hecho en nuestro organismo, 20minutos ha entrevistado a la nutricionista Salena Sainz de Naturae Nutrición, que nos ha preparado un plan detox sencillo de llevar a cabo para que volvamos a recuperar la salud que dejamos aparcada entre burbujas y muchas más calorías de las que necesitábamos.

Primera medida detox: Hidratación para depurar el organismo

Antes de empezar a eliminar productos desaconsejados para nuestro plan detoxificante, o hablar de esos alimentos que nos ayudarán a limpiar los estragos de las fiestas, Salena Sainz quiere empezar por el principio: "primero de todo, hablemos de la hidratación, fundamento de la salud de nuestro organismo".

Beber agua en ayunas es un estupendo hábito saludable. iStockphoto

Y es que el agua es nuestro mejor aliado siempre, y más aún tras una época de excesos. "El agua nos ayuda a depurar el organismo. Para ello, hay que intentar beber al menos 2 litros de agua al día. Yo recomiendo añadir una rodaja de limón o bien una bolsita de té de hierbas, para darle un toque diferente más apetecible", comenta la nutricionista.

Las infusiones de jengibre son un excelente detoxificante. C.V.T.

Como recomendación extra, Sainz nos traslada una receta en infusión que a ella le funciona de maravilla: "Recomiendo a todo el mundo que se prepare una infusión con té verde, cúrcuma, jengibre, limón y un toque de pimienta. Esta combinación no sólo resulta deliciosa, sino que también ofrece propiedades antiinflamatorias y altamente depurativas".

La fibra que arrastra lo malo y produce sensación de saciedad

La fibra es otro elemento esencial a la hora de plantear una rutina detox, puesto que tiene la capacidad de ayudar a nuestro sistema digestivo a eliminar todo aquello que no necesita.

Las manzanas son depurativas. Getty Images

"Frutas como las manzanas, las peras, o las bayas se convierten en esta época del año en excelentes opciones depurativas. Lo mismo sucede con las verduras, las legumbres y los granos enteros. Todas ellas aportan una sensación de saciedad que nos ayudará a controlar otras tentaciones mucho menos saludables", comenta Salena.

¿Qué proteínas son más recomendables para el efecto detox?

Como explica la experta a este diario, "yo prefiero siempre las proteínas magras: pollo, pescado, huevos y legumbres de todo tipo son mis favoritas".

Las sardinas son ricas en ácidos grasos omega-3. Salvador-Aznar / iStock

Las proteínas son la mejor opción para mantenernos 'llenos' y cargados de energía. Al mismo tiempo, se trata de alimentos amigables para nuestro sistema digestivo. "Es importante que incorporemos pescados azules en nuestra dieta detox, puesto que son muy ricos en omega-3. Mi favorito es la sardina", añade Sainz.

Frutas y verduras con propiedades antiinflamatorias

¿Sabías que hay frutas y verduras que poseen propiedades antiinflamatorias para el organismo? "Estamos hablando, fundamentalmente, de los cítricos, el té matcha, el ajo, el jengibre y las verduras de hoja verde, que son mis superalimentos favoritos para después de las fiestas y los excesos. En mi opinión, son un auténtico regalo para el cuerpo".

Ni cafeína, ni alcohol, ni procesados, ni azúcares refinados

La nutricionista Salena Sainz lo tiene claro: una de las medidas más importantes para devolverle al organismo la salud perdida desde el punto de vista nutricional tiene que ver con los alimentos ultraprocesados.

Entre las medidas detox más eficaces está la reducción del consumo de cafeína. Getty Images / iStockphoto

"Yo intento reducir en la medida de lo posible todos aquellos alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares y en grasas saturadas que de tantos apuros nos han sacado en fiestas. Soy consciente de que, en el mundo en el que vivimos, es difícil conseguirlo, pero también tengo claro que mi cuerpo me lo agradecerá".

Para concluir con el bloque en el que la experta habla de aquellos productos que no están aconsejados, y de los que debemos tener conciencia de su efecto nocivo, dice: "es básico intentar reducir la cafeína al máximo y evitar el consumo de alcohol. Ambos podrían afectar a nuestra hidratación corporal, así como a la calidad del sueño, primera regla de oro del momento detox en el que nos encontramos".

El sueño tiene mucho que ver con la salud general.

Es de vital importancia entender el impacto que la calidad del sueño tiene sobre nuestra salud. "Una buena noche de descanso implica la producción adecuada de melanina, la hormona esencial para regular los correctos ciclos que debe tener el sueño. Por esta razón, priorizar entre 7 y 8 horas de sueño cada noche es más que un consejo, una necesidad de bienestar insoslayable".

El ejercicio no es una opción para una dieta detoxificante, es obligatorio

Por último, pero no menos importante, no podemos olvidar el ejercicio a la hora de reconducir nuestros hábitos de vida saludables. Movernos no sólo nos ayuda a sentirnos mejor emocionalmente, "sino que también es clave para activar nuestro sistema linfático, importante en el proceso de desintoxicación".

Los entrenamientos HITT son ideales para las personas que no disponen de mucho tiempo y quieren perder grasa d manera eficaz. Pixabay

"Integrar rutinas de HIIT (entrenamiento de alta intensidad por intervalos) nos ayudará a conseguir la pérdida de grasa deseada, así como a aumentar la tasa metabólica. Este tipo de ejercicios son más profesionales y específicos, que encontraban su máxima expresión y eficacia si los combinamos con ejercicios de fuerza y cardiovasculares suaves", comenta la nutricionista de Naturae Nutrición.

Como último consejo detox, Salena aconseja especialmente la práctica de deportes como el yoga o la meditación, "esenciales para mantener no sólo nuestro cuerpo en forma y activo, sino también nuestra mente en equilibrio".

