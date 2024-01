El efecto dañino de estos ocho hábitos cotidianos en los riñones

Algunos hábitos cotidianos pueden llegar a resultar muy dañinos para los riñones y, aunque muchas veces lo sabemos, otras no somos conscientes de que algo que hacemos de manera habitual puede causarnos grandes problemas de salud. La enfermedad renal crónica es uno de los más importantes y se sitúa entre las diez primeras causas de mortalidad en España, según datos de la Sociedad Española de Nefrología.

Cuando los riñones no funcionan correctamente y pierden parte de su capacidad de filtrar, puede producirse una acumulación de desechos y líquidos, mayor presión arterial y anemia. Si los riñones dejan de trabajar completamente, es necesario recurrir a la diálisis e incluso al trasplante. Cuidar de nuestros riñones es esencial para nuestra salud.

Hábitos que dañan los riñones

Un exceso de alcohol es malo para los riñones.

Las personas con diabetes, presión arterial alta, enfermedad cardíaca o antecedentes familiares, tienen una mayor predisposición a desarrollar problemas de riñón, pero ellos no son los únicos que deberían tener cuidado con estos hábitos, que pueden llegar a ser perjudiciales y comprometer la salud de los riñones.

Una dieta alta en sodio . Cuando tomamos una cantidad mayor de sal de la que necesitamos, los riñones tienen que trabajar más para poder eliminar el exceso. Una dieta rica en sodio puede provocar que el cuerpo se hinche, porque aumenta la cantidad de agua que retiene para equilibrarlo. Cuando los riñones no están sanos, tiende a acumularse.

. Cuando tomamos una cantidad mayor de sal de la que necesitamos, los riñones tienen que trabajar más para poder eliminar el exceso. Una dieta rica en sodio puede provocar que el cuerpo se hinche, porque aumenta la cantidad de agua que retiene para equilibrarlo. Cuando los riñones no están sanos, tiende a acumularse. ​Tomar demasiado azúcar. Sobre todo en el caso de las personas que abusan de refrescos y los beben en lugar de agua. Pueden dañar los vasos sanguíneos de estos órganos y causar cálculos biliares.

Fumar . Es conocido el daño que causa en los pulmones y también en el corazón, pero es menos conocido el que produce en los riñones, donde es un factor de riesgo para enfermedades renales. Un hábito como el tabaquismo puede hacer que las enfermedades renales se desarrollen más rápidamente.

. Es conocido el daño que causa en los pulmones y también en el corazón, pero es menos conocido el que produce en los riñones, donde es un factor de riesgo para enfermedades renales. Un hábito como el tabaquismo puede hacer que las enfermedades renales se desarrollen más rápidamente. ​ No beber suficiente agua . El agua que tomamos ayuda a los riñones a eliminar los desechos en forma de orina, por eso es tan importante consumir la cantidad de agua adecuada. La deshidratación puede causar daños renales severos.

. El agua que tomamos ayuda a los riñones a eliminar los desechos en forma de orina, por eso es tan importante consumir la cantidad de agua adecuada. La deshidratación puede causar daños renales severos. ​Aguantarse las ganas de orinar. Retener la orina no es recomendable, porque a largo plazo puede causar insuficiencia renal o incontinencia. Puede provocar también infecciones urinarias.

Llevar un estilo de vida sedentario no es bueno.. Pixabay/Engin_Akyurt

Hacer poca actividad física . La vida sedentaria promueve enfermedades, también en los riñones. Una mayor actividad física está asociada a una mejor presión arterial y metabolismo de la glucosa, imprescindibles para el buen funcionamiento de los riñones.

. La vida sedentaria promueve enfermedades, también en los riñones. Una mayor actividad física está asociada a una mejor presión arterial y metabolismo de la glucosa, imprescindibles para el buen funcionamiento de los riñones. ​ Beber alcohol en exceso . Un abuso del alcohol nunca es bueno, pero además, puede dañar los riñones en poco tiempo.

. Un abuso del alcohol nunca es bueno, pero además, puede dañar los riñones en poco tiempo. ​Abusar de ciertos medicamentos. En muchos casos, el uso prolongado de analgésicos o antinflamatorios no esteroides puede llegar a producir daños.

Riñones: qué son y para qué sirven

Los riñones son dos órganos del tamaño de un puño que se sitúan en mitad de la espalda, justo debajo de las costillas. Los nefrones que se encuentran en su interior son los encargados de filtrar los desechos y el exceso de agua de la sangre, que después se convertirá en orina, que pasa a la vejiga a través de los uréteres y en ella se almacena hasta el momento de su expulsión. La mayoría de las enfermedades renales atacan a los nefrones, lo que hace que no se puedan eliminar desechos.

Además, los riñones eliminan el ácido que producen las células del cuerpo y mantienen en equilibrio en la sangre el agua, las sales y los minerales, sin el que el cuerpo no podría funcionar normalmente. En los riñones también se producen hormonas que ayudan a controlar la presión arteria, a producir glóbulos rojos y a mantener los huesos fuertes y saludables.

