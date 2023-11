De la manzana a la berenjena: los cinco alimentos que más ayudan a depurar tus riñones

España cuenta con la gran suerte de tener la dieta mediterránea. Esta se compone de variedad de alimentos como frutas, verduras o grasas saludables, que contribuyen al correcto funcionamiento del organismo. Aunque cada vez más las comidas ultraprocesadas entren en nuestras cocinas, lo cierto es que tenemos diversas opciones en la pirámide alimenticia óptimas para poder llevar la mejor alimentación posible. Con ella evitamos la aparición de enfermedades, sobre todo metabólicas, que ocurren en la mayoría de casos por malos hábitos en nuestro estilo de vida.

Es lo que sucede precisamente en los riñones. Y, es que, estos forman parte del órgano más sensible de nuestro cuerpo. Un simple desajuste imperceptible para nosotros, puede producirle daño a nuestra salud renal. Riñones y corazón están más relacionados de lo que pensamos, por lo que cuidar a ambos se traduce en mejores condiciones en nuestro organismo. Los primeros se encargan de eliminar toxinas de la sangre y agua a través de la orina, el segundo necesita precisamente la mejor sangre para poder bombear correctamente y mantener un buen flujo y circulación.

¿Cómo conseguimos esto? Como comentamos antes, llevando a una dieta equilibrada y saludable. Siempre puedes contar con la ayuda de un profesional médico o nutricionista para que evalúe tu caso en concreto. Por lo general, destacamos en este artículo cinco alimentos que pueden ayudar a depurar tus riñones.

Manzana

Manzanas. Pixabay/congerdesign

La manzana destaca por su contenido bajo en potasio, fósforo y sodio. Esto hace que sea totalmente favorable en situaciones como la insuficiencia renal. Aunque ojo, aunque tenga niveles bajos de esos minerales, un consumo excesivo podría aumentarlos provocando más inconvenientes que beneficios. No obstante, es una de las frutas diurética que sirve para eliminar las toxinas de los riñones a través de la orina. Una manzana al día es lo más recomendado.

Berenjenas

Berenjenas. Pixabay/jackmac34

Esta verdura también destaca por ser un buen alimento desintoxicante y diurético. Tiene, además, un gran componente de fibra y diversos estudios han podido certificar sus beneficios ante las enfermedades coronarias. Esto se traduce en una mejor salud del corazón y, por tanto, también una buena aliada para la función de los riñones. Protege articulaciones, elimina el colesterol malo, sin duda consumirla entra dentro de una dieta equilibrada y saludable que depure nuestra ‘máquina’ renal.

Sandía

Una sandía. PIXABAY

Es el alimento compuesto de agua por excelencia, por lo que es uno de los grandes diuréticos. La sandía ayuda a expulsar a través de la orina todos los residuos retenidos dentro de nuestros tejidos, evitando así la inflamación.

Hay que tener especial cuidado con el mantenimiento de esta fruta, ya que una vez cortada pierde la protección total que deriva de su piel. Así pues, puede generar algunas bacterias perjudiciales. Lo más recomendable es comerla entera lo más pronto posible y el mayor inconveniente es que es una fruta de temporada, puesto que se suele encontrar en los meses de verano.

Cebolla

Cebolla blanca. AlasdairJames / iStock

Aunque en ocasiones pensemos en evitarla por el mal aliento que puede producir, la cebolla es una de las verduras que mejor depura nuestros riñones. Al igual que la manzana, también destaca por su contenido bajo en sodio, potasio y fósforo. Es rica en potentes antioxidantes que han demostrado prevenir enfermedades cardiovasculares e inflamaciones crónicas.

Es totalmente medicinal y hay quien se la llega a tomar como infusión. Tiene propiedades efectivas contra las infecciones de orina, los cálculos renales y la retención de líquido. Y la mayor ventaja es que puedes encontrar diversas formas de cocinarlas, por ejemplo en un caldo de cebolla.

Piña

Una persona cortando piña. Pexels

Es de cultura popular, la piña es una fruta depurativa y diurética con grandes efectos en nuestros riñones. Esta fruta también contiene antioxidantes que favorecen el proceso de digestión, la inflamación y protege de las infecciones. Se compone de Vitamina C por lo que además ayuda a nuestras células contra los radicales libres. La mejor forma de consumirla es al natural, evitando así los zumos de piña normalmente procesados.

Referencias

Comer correctamente en la enfermedad de los riñones - NIDDK. (s. f.). National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/informacion-general/alimentos-nutricion

