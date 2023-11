El superalimento de temporada que evita la hipertensión y ayuda a cuidar los riñones

Entre los tesoros de la naturaleza que nos brindan sus beneficios, existe un vegetal, del que España es uno de los productores líderes en Europa, que emerge como un superalimento de temporada con cualidades notables para la prevención de la hipertensión y el cuidado de nuestros riñones: la calabaza.

Este humilde miembro de la familia de las cucurbitáceas no solo deleita nuestro paladar con su sabor dulce y suave, sino que también está repleto de nutrientes esenciales que pueden desempeñar un papel crucial en la prevención de problemas cardíacos y la protección de nuestros riñones. Por ello, incluirla en nuestras dietas durante todo el año es una forma adecuada de cuidar nuestra salud y bienestar general.

La calabaza y su perfil nutricional

La calabaza, con su característico color naranja intenso, es una fuente rica de antioxidantes, fibra, potasio y vitaminas clave como la vitamina A y la vitamina C. Estos componentes trabajan en conjunto para mantener la presión arterial en niveles saludables y promover la eliminación de toxinas del cuerpo, aliviando así la carga sobre los riñones. Además, su bajo contenido de sodio la convierte en un aliado natural en la gestión de la hipertensión.

Un aliado contra la hipertensión

La hipertensión, comúnmente conocida como presión arterial alta, es una afección que afecta, según un estudio de Di@bet.es, a un 42,6% de personas en España. Según la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, reducir el sodio en nuestras comidas es fundamental para controlar la presión arterial. Por ello, la calabaza, con su contenido nutricional único y bajo en sodio, se revela como un aliado poderoso en la lucha contra la hipertensión.

Un estudio publicado en la biblioteca Nacional de Medicina, presenta el aumento de potasio en la dieta como una solución indispensable para controlar la hipertensión. El potasio contrarresta los efectos del sodio en el cuerpo, ayudando a relajar las paredes de los vasos sanguíneos y a reducir la presión arterial. Una porción de calabaza proporciona una cantidad significativa de potasio, lo que la convierte en un valioso recurso natural para mantener la presión arterial en niveles saludables.

Además del potasio, la calabaza es rica en antioxidantes, como la vitamina C y el betacaroteno. Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación, factores que contribuyen a la hipertensión arterial. Al incluir la calabaza en su dieta, está fortaleciendo su cuerpo contra los efectos perjudiciales de la presión arterial alta.

Promueve la salud de los riñones

Los riñones son órganos vitales para la eliminación de desechos y el equilibrio de fluidos en el cuerpo. El mantenimiento de su salud es crucial para prevenir enfermedades renales. En este contexto, la calabaza se revela como una aliada en este sentido gracias a su capacidad para cuidar nuestros riñones.

Uno de los beneficios más destacados de la calabaza para la salud renal es su bajo contenido de sodio. El sodio, en exceso, puede ejercer una presión adicional sobre los riñones, ya que deben trabajar más para eliminarlo del cuerpo. El consumo excesivo de sodio se asocia con un mayor riesgo de enfermedades renales. La calabaza, al ser naturalmente baja en sodio, contribuye a aliviar esta carga sobre nuestros riñones, permitiéndoles funcionar de manera más eficiente.

La calabaza también es una excelente fuente de fibra dietética, que es fundamental para el mantenimiento de la salud renal. La fibra ayuda a prevenir la formación de cálculos renales al facilitar la eliminación de desechos y toxinas a través de la orina. Además, promueve un flujo de sangre saludable a los riñones al mantener controlada la presión arterial, lo que es esencial para su correcto funcionamiento.

