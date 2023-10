La restricción calórica se asocia a una mayor esperanza de vida y a una mejor salud al envejecer

Existen claras diferencias en la esperanza de vida entre distintos países del mundo, con algunos como España, Andorra o Japón repitiendo año tras año en la parte superior del ranking. Desde hace años, los científicos se han centrado en el estudio de los estilos de vida de estos lugares en búsqueda de claves para vivir vidas más largas y saludables.

Ahora, sabemos que factores como la actividad, una dieta saludable, una correcta higiene del sueño, evitar el tabaquismo o limitar el consumo de alcohol son claves para aumentar nuestra longevidad. En la misma línea, un estudio recientemente publicado en el medio científico Aging Cell ha encontrado que la restricción calórica también podría jugar un papel importante en un envejecimiento más sano.

¿Qué es la restricción calórica?

La restricción calórica es una práctica nutricional en la cual las personas restringen el número total de calorías que ingieren cada día mientras siguen cumpliendo con los requerimientos en cuanto a nutrientes esenciales como las vitaminas o los minerales.

Para hacernos una idea, la persona media requiere entre 1.600 y 3.000 calorías en el día, en función de su nivel de actividad física. Una dieta con restricción calórica supondría una reducción de entre el 20 y el 40% en esta cifra, manteniendo la ingesta diaria mínima recomendada de nutrientes esenciales.

Algunas evidencias previas habían encontrado que esta práctica puede ayudar por ejemplo con la pérdida de peso, la mejora de la salud cardiovascular o la función cognitiva. En este caso, los autores analizaron una cohorte de participantes incluidos en el Comprhensive Assessment of Long-Term Effects of Reducing Intake of Energy (CALERIE), y encontraron que el grupo que más redujo su ingesta de calorías (en un 12%) mostraba en biopsias de tejido muscular una mayor activación de los genes asociados con la generación de energía y una menor activación de los genes relacionados con la inflamación.

¿Cómo mejora nuestra salud?

El efecto más directamente obvio es una mejor salud mitocondrial (los orgánulos de las células encargados de la producción de energía) y niveles inflamatorios más bajos. Sin embargo, también implica un efecto sobre el 'gen reloj' que regula el ritmo de muchos procesos metabólicos de nuestro cuerpo.

Esta evidencia se suma a otras que han indicado que en muchos casos es preferible comer menos cantidad o, como mínimo, tratar de optar por comidas menos energéticas pero más saludables.

Por ejemplo, alimentos ricos en grasas, azúcares o en carbohidratos refinados pueden ser una gran fuente de energía rápida, pero también sabemos que tienen un gran número de repercusiones negativas sobre áreas como nuestra salud cardiovascular o metabólica. Desde luego, uno de los primeros lugares en los que empezar a actuar para alargar nuestra vida es sobre la dieta, y está en nuestra mano optar por las opciones más saludables.

Referencias

Jayanta Kumar Das, Nirad Banskota, Julián Candia, Michael E. Griswold, Melissa Orenduff, Rafael de Cabo, David L. Corcoran, Sai Krupa Das, Supriyo De, Kim Marie Huffman, Virginia B. Kraus, William E. Kraus, Corby K. Martin, Susan B. Racette, Leanne M. Redman, Birgit Schilling, Daniel W. Belsky, Luigi Ferrucci. Calorie restriction modulates the transcription of genes related to stress response and longevity in human muscle: The CALERIE study. Aging Cell (2023). DOI: https://doi.org/10.1111/acel.13963

