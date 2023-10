El efecto del agua con limón en los riñones

La naranja, el plátano y la manzana son las frutas más consumidas. Sencillas de comer, de llevar y deliciosas, son ideales para aumentar la cantidad de fruta que tomamos en nuestra dieta, el perfecto tentempié para media mañana o media tarde. Sin embargo, estas no son las únicas frutas que se toman en nuestro país, donde el consumo de otras, como el limón, tampoco es nada desdeñable. De hecho, España es uno de los países que más limón consumen en todo el mundo, según datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el Panel de Consumo Alimentario en los Hogares.

Los beneficios que puede ofrecer esta fruta ha hecho que se convierta en un indispensable para muchos hogares. Su sabor ácido lo convierte en ideal para postres dulces y recetas saladas, a las que aporta un toque especial y diferente. También parece haberse puesto de moda para añadir a un poco de agua y ser la primera bebida del día, ayudando con sus propiedades a que quien la toma se sienta mejor.

Agua con limón: beneficios y mitos

Efecto del agua con limón en los riñones. Unsplash

Comenzar la mañana con un vaso de agua con limón se ha convertido para muchas personas en una costumbre que les ayuda a comenzar el día con más energía. Como cualquier otra fruta, el limón también tiene ciertos beneficios que nuestro cuerpo puede aprovechar, por ejemplo, es muy rico en vitamina C. También contiene vitamina B6, vitamina A, vitamina E, ácido fólico y minerales como calcio, cobre, hierro, magnesio, fósforo y más potasio.

Tomar agua con limón ayuda a aprovechar sus cualidades antioxidantes, es rico en vitamina C y flavonoides, que también tienen efecto antiinflamatorio. Los antioxidantes eliminan radicales libres, reduciendo el daño celular, lo que podría proteger frente al desarrollo de algunas enfermedades. También se suele asociar el consumo de agua con limón con algunos beneficios a la hora de tratar cálculos renales.

Tomar agua con limón puede ayudar a aumentar la ingesta de vitamina C, pero también incrementa el consumo de agua, lo que hace que también es positivo para el cuerpo, por ejemplo, mejorando la hidratación, pero también el rendimiento a la hora de hacer ejercicio, alivia la fatiga, evita el dolor de cabeza, mejora el sistema inmunológico y digestivo, favorece la belleza de la piel y, en cierta medida, la pérdida de peso, porque aumenta la sensación de saciedad.

A pesar de todo ello, no hay constancia de que al agua con limón aporte muchos más beneficios que el agua sola. Por ejemplo, se suele decir que ayuda a desintoxicar, eliminando desechos a través de la orina, pero no hay constancia de que sea más efectivo que tomar un vaso de agua sola. Tampoco existe evidencia de que alcaliniza el pH del cuerpo.

Esto no quiere decir que no se pueda tomar agua con limón, es completamente segura, aunque su acidez puede dañar el esmalte de los dientes, por lo que es buena idea tomarlo con una pajita o enjuagarse la boca y evitar lavarse los dientes justo después de tomarlo. En general, si una persona lleva una alimentación rica en frutas y verduras y consume la cantidad de agua adecuada, esta bebida no supondrá una gran diferencia, salvo que al ser baja en calorías y azúcar, se puede emplear como sustituto de refrescos.

Su efecto en los riñones

Efecto del agua con limón en los riñones. UNIVERSIDAD CASE WESTERN RESERVE - Archivo

Como decíamos antes, se ha investigado la posibilidad de emplear el agua con limón como complemento en el tratamiento para evitar la formación de cálculos renales. Esto es debido a que el ácido cítrico del limón se convierte en citrato, que se adhiere al calcio, evitando que este se pueda unir al oxalato, lo que formaría cálculos de oxalato cálcico.

Además, tomar agua con limón, aumenta la cantidad de agua que estamos tomando, que es clave para aumentar la cantidad de orina y reducir la posibilidad de formar cálculos en el riñón. Algunos estudios clínicos señalan que por cada vaso de agua la probabilidad de tener cálculos se reduce en casi un 13%. En cualquier caso, esta bebida no puede sustituir a ningún tratamiento médico ni se trata de una solución milagrosa, siempre que haya molestias o dolor, hay que acudir al médico.

Referencias

