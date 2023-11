La infusión relajante que calma el ardor de estómago y alivia los ardores tras una comida copiosa

Beber infusiones con cierta frecuencia presenta distintos beneficios para el cuerpo humano. Lo cierto es que el té, ya sea negro, verde o blanco, es una de las bebidas más consumidas en el mundo, incluyendo España, por lo que está siempre bajo el punto de mira de los científicos para comprobar su utilidad. Desde su óptima función inmunitaria hasta la cognición hasta la salud cardiovascular y la prevención del cáncer.

El té contiene flavonoides, esto es, compuestos naturales con propiedades antioxidantes, que proporcionan compuestos bioactivos que ayudan a neutralizar los radicales libres que pueden dañar elementos del cuerpo, como el material genético y los lípidos, y contribuir a la aparición de enfermedades crónicas. Asimismo, también contiene L-teanina, un aminoácido que, en su mayor parte, solo se encuentra en esta bebida.

No obstante, también se utiliza para combatir el estrés y el agotamiento. Los estudios muestran sistemáticamente los efectos beneficiosos de una dosis elevada de L-teanina, junto con una dosis menor de cafeína, en el rendimiento de las tareas de atención. Pero ahí no acaba la cosa porque una investigación publicada en el medio especializado Annals of Internal Medicine ha encontrado que el consumo diario de dos o más tazas de té negro se asocia a un menor riesgo de mortalidad por cualquier causa.

La infusión para aliviar el reflujo gástrico y tratar la acidez

El reflujo gástrico es un problema que se produce cuando el ácido del estómago fluye con frecuencia hacia el esófago, el tubo que conecta la boca y el estómago, lo que puede causar acidez y ardor de estómago, así como otros problemas, como afonía o carraspera, dificultad para tragar o dolor en el pecho, según la Clínica de la Universidad de Navarra. Es más, constituye "un grave problema sanitario debido a su alta prevalencia y a la necesidad de terapia de mantenimiento en la mayoría de los pacientes", según indican desde el documento de Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que esta enfermedad debe ser supervisada por un profesional, por lo que hay que acudir al médico para su correcto diagnóstico en caso de tener síntomas. No obstante, existen algunas infusiones pueden ayudar a calmar los síntomas propios de los problemas digestivos. Este es el caso de la más que popular manzanilla, ya que favorece la absorción de alimentos, lo que ayuda a evitar los temidos ardores de estómago, especialmente cuando se tienen comidas en reunión copiosas.

Sin embargo, su característico sabor no siempre es de agrado. En este caso, otra opción podría ser la infusión de boldo, perfecta para tratar de frenar los efectos tras una comida copiosa o con exceso de grasa. No solamente favorece a digerir mejor las grasas de las comidas, sino que además fortalece las mucosas del estómago. En el caso de que se prefiera el café, otra alternativa reside en el café de achicoria, puesto que no lleva cafeína y ayuda a mejorar la digestión y el exceso de acidez en el estómago y, por tanto, también el ardor producido por el reflujo gástrico, según Almax.

¿Cuáles son los beneficios de tomar té todos los días?

Quizás la bebida que tiene más fama de ser sana es el té, y por buenas razones. Por una parte, su contenido en cafeína es relativamente menor. Si bien es cierto que en realidad una cantidad determinada de té contiene más cafeína que la misma cantidad de café, lo cierto es que se emplea mucha menos cantidad para elaborar cada taza, con lo que sus efectos psicoactivos y estimulantes son más suaves.

Además de ello, el té contiene una gran cantidad de flavonoides, un tipo de sustancias de acción antioxidante con efectos positivos sobre la musculatura y el sistema circulatorio. Precisamente estos compuestos podrían además ofrecer una cierta protección frente al Alzheimer, el Parkinson y otra demencias. Incluso, algunos estudios le atribuyen una disminución del riesgo de sufrir determinados tipos de cáncer, si bien esto último es muy discutido y debe ser reforzado por investigaciones futuras.

