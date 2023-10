Sanidad zanja el mito: ventajas y desventajas de beber agua durante las comidas

Dicen que el agua es vida y no se equivocan. En España, se consumen 131 litros por persona al día. Y, es que, sin esta bebida compuesta de hidrógeno y oxígeno, el cuerpo no podría realizar muchas de las funciones necesarias parar estar vivos. Los profesionales médicos recomiendan constantemente la importancia de mantenernos hidratados. No obstante, pocas veces se habla de cuándo es el mejor momento para su consumo.

El Ministerio de Sanidad ha querido zanjar diversos mitos que se generan alrededor de los hábitos saludables. Y, evidentemente, el consumo de agua ha salido a la luz. Puede que sea la bebida que más interiorizada tengamos en nuestro día a día, por ello se nos olvida muchas de las veces la importancia que tiene. Es por eso que este líquido es el que más nos sacia.

¿Cuándo es el mejor momento para beber agua?

Cabe recordar que nuestro organismo se compone de un 50-70% de agua. Dependemos de esta para vivir, por lo que el consumo diario es más que obligatorio. A lo largo de los años, se han llevado a cabo varios estudios que no logran determinar qué cantidad es la necesaria. Aun así, se ha estipulado que lo adecuado sería de 1,5 a 2 litros al día. Ahora bien, ¿cuándo es mejor que lo bebamos? ¿Es cierto que es mejor fuera de las comidas?

Se tiene la creencia popular de que durante las comidas no es necesario beber tanta agua. Y es que, muchos de los alimentos que consumimos durante nuestro día a día ya contienen cantidades de esta. No obstante, el Ministerio de Sanidad ha querido zanjar el mito sobre cuál es la mejor forma de hacerlo. "La sed que aparece durante las comidas debe ser saciada, tanto para nuestra correcta hidratación, como para ayudarnos a percibir mejor los sabores de los alimentos que ingerimos", ha añadido.

Por ello, el consumo de agua y según advierten desde el Ministerio, debe ser indiferente si hay o no hay comida de por medio. Por lo que recomiendan beber las cantidades estipuladas para beneficiar a nuestra salud.

¿Qué beneficios tiene el consumo de agua?

A estas alturas es innegable que beber agua es lo más puro que puedes hacer por tu cuerpo. Sus beneficios son únicos y por ello tu organismo responderá mejor a tareas rutinarias si está correctamente hidratado. Esta, según Clínica Mayo, llega a cada célula, tejidos y órganos de nuestro cuerpo, provocando así las siguientes funcionalidades necesarias:

Eliminar desechos. Sobre todo a través de la orina y las deposiciones. Ayuda a mantener la temperatura. Beber agua asiduamente hace que nuestro organismo se sitúe a niveles normales de temperatura (36 o 37º). Lubrica y amortigua. Lo hace sobre todo en las articulaciones y en el cerebro. Protege los tejidos sensibles. Es necesaria para la protección de la médula espinal.

El consumo excesivo de agua: ¿puede ser peligroso?

No hay que tener miedo al consumo de agua. Como ya hemos comentado, sus beneficios son esenciales para nuestro organismo. Aun así, no significa que pueda haber algunas excepciones donde beber agua sea peligroso. Lo primero que hay que saber es que puede ser contaminada, por lo que las bacterias podría causarnos algún tipo de malestar o infección. Nada que no se arregle acudiendo a tu médico de confianza y con un tratamiento adecuado.

Lo segundo, y que requiere algo más de importancia, es que un consumo muy excesivo puede producir hiponatremia. Esta se produce cuando el sodio baja en sangre porque los riñones no son capaces de eliminar todo el exceso de agua. Suele ser muy común en atletas de alto rendimiento que se obsesiona de alguna manera con la deshidratación del ejercicio.

