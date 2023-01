Por qué no deberías usar agua del grifo en humidificadores y vaporizadores

Elementos como los vaporizadores o los humidificadores son cada vez más comunes en nuestros hogares, y son una buena forma de mejorar las condiciones ambientales, por ejemplo, para personas con ciertos problemas respiratorios. Con todo, puede que debamos tomar ciertas precauciones con ellos.

El agua del grifo no es estéril

En esta línea, un nuevo estudio publicado por el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y publicado en el medio académico Emerging Infectious Diseases ha advertido de que son muchas las personas que emplean agua del grifo con estos dispositivos y otros de uso médico, a pesar de que no es estéril y, como tal, conlleva una serie de posibles riesgos.

Y es que según el trabajo, realizado sobre población estadounidense, mostró que hasta un tercio de los individuos encuestados creía (incorrectamente) que el agua del grifo no contiene bacterias u otros organismos vivos.

Más de un 62% de los participantes opinó que el agua de grifo se puede usar con seguridad para aclararse los senos nasales; el 50%, para aclarar las lentillas; y un 42% para los dispositivos respiratorios, como los humidificadores o vaporizadores.

Las bacterias que viven en nuestras tuberías

En la mayoría de los países desarrollados, el agua está tratada para que alcance unos estándares de seguridad que la hacen apta para beberla, cocinar con ella o para la higiene personal cotidiana. Este es el caso del agua del grifo en más del 99% del territorio español.

Esto no significa que el agua sea completamente estéril, ya que sigue conteniendo niveles bajos de patógenos. Lo que sucede es que estos organismos son en la inmensa mayoría de los casos seguros para usos como beber el agua o cocinar, pero podrían no ser tan seguros para su uso en dispositivos médicos o si entran en contacto con determinadas partes de nuestro organismo.

Las infecciones registradas de esta forma en la literatura científica son raras, pero no inexistentes. Así, se han documentado casos de infecciones por bacterias del género Pseudomonas o de la especie Legionella pnemophila, sobre las que no obstante las autoridades sanitarias mantienen un sistema de vigilancia.

Por tanto, el riesgo de infección, y especialmente de enfermedad grave, es afortunadamente muy bajo. A pesar de ello, la recomendación del CDC estadounidense es que todos los dispositivos de uso médico o que vayan a introducir agua directamente en nuestro organismo por una vía distinta a la oral se empleen con agua estéril.

