¿Qué contraindicaciones tiene el agua con limón? Los riesgos para la salud de esta bebida de moda

Un buen vaso de agua tibia con limón es una manera estupenda de comenzar el día, ¿o no? Este sencillo gesto ha pasado a convertirse en habitual en muchos hogares, esperando que todos los beneficios que se le achacan a esta bebida repercutan positivamente en nuestra salud. Tras la pandemia, un 79% de la población ha comenzado a cuidar más su salud, también en España (según recogía el estudio Essencials) y eso también pasa por incorporar pequeños gestos que marquen la diferencia.

Sin embargo, no existe evidencia científica que avale todas las bondades que se le suponen a esta sencilla combinación, más allá de ayudarnos a aumentar la ingesta de agua cuando estamos aburridos de su inocuo sabor o como alternativas a otras bebidas. En principio, tomar un vaso de agua con limón al día no supondría ningún riesgo, no así abusar de esta bebida, por ejemplo en dietas detox o similares.

Los ¿beneficios? del agua con limón

Contraindicaciones del exceso de agua con limón. Getty Images/iStockphoto

Mucho se habla de todo lo que esta bebida puede aportar al organismo, principalmente porque ayuda a incorporar todas las propiedades que puede aportar el limón, una fruta con una gran cantidad de vitamina C, que es un gran antioxidante, y potasio, así como otras vitaminas y minerales en menor medida.

Se dice de esta bebida que es desintoxicante, ayudando a limpiar el organismo, que fortalece el sistema inmunológico, limpia la piel, mejora la circulación de la sangre, regula el pH corporal, reduce la respuesta glucémica, aporta fibra y ayuda a perder peso. Efectos algunos más ciertos que otros (no aporta tanta fibra como parece, pues eliminamos la pulpa al exprimirlo, por ejemplo), pero sin duda su mejor función es que ayuda a la hidratación.

De hecho, se suele decir que ayuda a limpiar el hígado, favoreciendo su trabajo, algo que en realidad conseguimos solo con el agua que se toma por la mañana, sin existir evidencia de que el limón contribuya a ello. Beber agua por la mañana contribuye a que el organismo realice sus funciones mejor tras la actividad realizada durante la noche, que es cuando el cuerpo se restaura.

Contraindicaciones de esta bebida

De este modo, tal y como ya hemos señalado, tomada con moderación o de manera puntual, esta bebida no tendría por qué tener efectos negativos, aunque tampoco conviene tomarla esperando milagros. Sin embargo, consumirla en exceso sí que tiene ciertas contraindicaciones que no es mala idea conocer.

Contraindicaciones del exceso de agua con limón. Pixabay/MiraCosic

Una de sus contraindicaciones más conocida es el daño que produce sobre los dientes, sus ácidos pueden dañar el esmalte, de hecho no es raro que una de las recomendaciones asociadas a la toma de esta bebida sea que se emplee una pajita para beberlo. A nivel digestivo, el limón activar la pepsina, una enzima estomacal que puede provocar reflujos, acidez, ardor y úlceras.

En cuanto a su aporte de vitaminas, sí que es cierto que la cantidad de vitamina C que proporciona el limón puede favorecer el sistema inmune y lo hace aportando menos calorías y azúcares que otras frutas. Sin embargo, un exceso de esta vitamina puede producir náuseas y vómitos cuando trata de expulsarla. Esta vitamina estimula la absorción del hierro, por lo que el exceso de una podría implicar el exceso de la otra.

Además, conviene señalar que en algunos casos no es nada recomendable e incluso debería evitarse, como en los casos de personas con migrañas (el limón es uno de los alimentos que pueden producirlas), con úlceras o gastritis, pero también si tienes llagas en la boca o sensibilidad dental. No se recomienda en casos de enfermedades reumáticas, artríticas u osteoporosis, por lo que antes de incluirlo en tus rutinas diarias, no sería mala idea consultar con un médico o experto.

Referencias

¿Es bueno beber agua con limón en Ayunas? (s. f.). https://nutricionistahuelva.es/novedad/es-bueno-beber-agua-con-limon-en-ayunas/77

De La Torre, C. L. (2021, 4 marzo). ¿Beber agua con limón? Carla Mi Nutricionista. https://carlaminutricionista.com/blog/2021/beber-agua-con-limon/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.