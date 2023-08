Una dieta rica en frutas y verduras rojas puede ayudar a reducir el riesgo de alzhéimer, según un estudio

Cerca de 50 millones de personas en todo el mundo padecen alzhéimer, una compleja enfermedad neurodegenerativa que afecta a la memoria y al pensamiento y que resulta en último término incapacitante y letal. Se trata de un desorden de causas inciertas, en el que sólo ha podido comprobarse la influencia limitada de algunos factores como la genética.

Caroteinoides, pigmentos naranjas de frutas y verduras

Desde hace un tiempo, son muchos los científicos que han venido proponiendo que la alimentación de una persona a lo largo de su vida también contribuye de alguna manera al riesgo de padecer alzhéimer; en esta línea, un nuevo estudio publicado en la revista científica Journal of Alzheimer's Disease ha concluido que el consumo elevado de ciertos micronutrientes presentes en algunas frutas y verduras pueden ejercer un efecto protector frente a la patología.

Particularmente, estos autores se basaron en evidencias previas que habían descrito un menor consumo autorreportado de carotenoides (unos pigmentos rojos y naranjas presentes en muchas verduras como, por ejemplo, los tomates, las zanahorias o los pimientos) en los pacientes con alzhéimer frente a las personas sin la enfermedad y en base a ello midieron el contenido en carotenoides presente en muestras de tejidos cerebrales donados por pacientes con y sin alzhéimer.

De esta manera, encontraron que efectivamente el cerebro de las personas diagnosticadas con alzhéimer contenía cantidades significativamente menores de carotenoides que el de aquellos que no habían recibido tal diagnóstico.

Parte de una dieta saludable

Como apuntan estos investigadores, estas observaciones coinciden con las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias descritas en los carotenoides, teniendo en cuenta que se sabe que ambos procesos juegan un papel muy importante en el desarrollo del alzhéimer y de otras condiciones neurodegenerativas.

Por otra parte, un aporte adecuado de carotenoides es fundamental en una dieta saludable. Una buena manera de incorporarlos en nuestros hábitos frecuentes es mediante el consumo habitual de verduras como el tomate, los berros, la calabaza, las zanahorias o los pimientos; de frutas como la sandía, el kiwi o la guayaba; y de frutos secos como las pipas, los pistachos o los cacahuetes.

