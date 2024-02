El efecto de la cerveza en los riñones que probablemente desconoces

Según el último informe de Cerveceros de España, el consumo de cerveza en nuestro país se sitúa de media en los 52 litros al año. Esta refrescante bebida, que la puedes encontrar con o sin alcohol, es la favorita de los españoles. Solo Alemania produce por encima de España. Es así, que a lo largo de los años se ha convertido en el principal objeto de estudio. ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo cuando la bebemos?

La cerveza es una bebida alcohólica, no destilada, fermentada a base de granos de cebada u otros cereales (trigo, mijo) y aromatizada con lúpulo, que le da un sabor amargo. Como valor nutricional aporta al organismo vitaminas B12 y niacina, además de agua y fósforo. Sin embargo, su nivel de alcohol hace que su consumo deba ser moderado. Aun así, un estudio ha revelado en los últimos años que beber cerveza podría tener un gran beneficio en los riñones.

La cerveza, ¿ayuda a eliminar los cálculos renales?

Un estudio elaborado por los nefrólogos Pietro Manuel Ferraro, Eric Taylor, Giovanni Gambaro y Gary Curhan ha revelado lo importante que podría ser la cerveza para eliminar cálculos o piedras renales. Estas piedras sólidas de minerales y sales son las principales causantes de los dolorosos cólicos nefríticos. Pueden aparecer en cualquier parte del sistema urinario como los riñones, los uréteres o la vejiga.

Los expertos han llegado a la conclusión de que la cerveza, al ser una bebida diurética, facilita la expulsión de estos a través de la orina. Aun así, hay que tener en cuenta que las piedras renales pueden tener diferentes tamaños y podrían agravar los síntomas del cólico. Por ello, el estudio revela que podría ser beneficioso para eliminar cálculos que no sobrepasen los 5 mm.

Otros expertos ponen a la cerveza en duda

Fotografía del cálculo renal más grande del mundo. EJÉRCITO SRI LANKA

El estudio ha suscitado todo tipo de dudas entre otros expertos. Y, es que, la cerveza no deja de ser una bebida alcohólica. El alcohol produce que el cuerpo se deshidrate con más facilidad y pierda agua a través de la orina. Además, tiene un gran aporte de calorías, lo que hace que el cuerpo aumente de peso. El incremento corporal o la obesidad es un problema con el que los riñones tiene también que lidiar, ya que se vuelve más propenso a generar estos cálculos renales.

Además, las investigaciones posteriores han dado con la contraposición a este argumento. Según otros estudios se ha demostrado que la cerveza produce oxalatos. Un compuesto de sales que se eliminan a través de la orina y que son los responsables de generar cálculos de oxalato cálcico. Y, es que, hay que tener en cuenta los diferentes tipos de piedras que puede generar tu riñón.

Tipos de cálculos o piedras renales

De normal, la orina debe eliminar todos los residuos que presenta en nuestro organismo. Sin embargo, en ocasiones, los riñones empiezan acumular diferentes sales o minerales, como el calcio, el oxalato y el ácido úrico, porque la cantidad es mayor de la que puede diluir. Esto puede llegar a producir dolorosos cólicos nefríticos y es importante determinar la causa. Por ello, estos cálculos renales se diferencian en diferentes tipos según Clínica Mayo:

Cálculos de calcio. Suelen ser los más habituales, y como su nombre indica son acumulación de oxalato de calcio. Este se suele encontrar en alimentos o bebidas que consumimos.

Suelen ser los más habituales, y como su nombre indica son acumulación de oxalato de calcio. Este se suele encontrar en alimentos o bebidas que consumimos. ​Cálculos de estruvita. Estos se forman debido a una infección urinaria y se pueden generar rápidamente y con gran tamaño.

Estos se forman debido a una infección urinaria y se pueden generar rápidamente y con gran tamaño. ​Cálculos de ácido úrico. Se suelen presentar en personas que pierden líquido por malabsorción, diabetes o síndrome metabólico. A veces tienen un carácter genético.

Se suelen presentar en personas que pierden líquido por malabsorción, diabetes o síndrome metabólico. A veces tienen un carácter genético. ​Cálculos de cistina. Suelen padecerlos personas con un trastorno hereditario llamado cistinuria.

Pese a que la cerveza pueda parecer en determinadas ocasiones una bebida recomendada, hay que tener en cuenta los pros y los contras. Un consumo moderado de esta puede tener beneficios nutricionales, pero un exceso de esta podría acarrear graves problemas en la salud.

Referencias

Cálculos renales - síntomas y causas - Mayo Clinic. (2022, 3 junio). https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/kidney-stones/symptoms-causes/syc-20355755

Ferraro, P. M., Taylor, E. N., Gambaro, G., & Curhan, G. C. (2013). Soda and other beverages and the risk of kidney stones. Clinical Journal of The American Society of Nephrology, 8(8), 1389-1395. https://doi.org/10.2215/cjn.11661112

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.