Cómo detectar si estoy deshidratado según el color de la orina

El color de la orina puede ser un indicador aproximado del estado de hidratación del cuerpo, aunque hay que tener en cuenta que otros factores, como los alimentos que se consumen o los medicamentos que se toman, pueden afectar y variar notablemente el color de la orina.

La importancia del color en la orina

La orina es un líquido biológico producido por los riñones y excretado a través del sistema urinario. Es el producto final del proceso de filtración de la sangre realizado por los riñones. La orina contiene desechos

como urea, creatinina, ácido úrico y sales, así como agua.

El color normal de la orina puede variar, pero generalmente se considera amarillo claro o amarillo pálido. Sin embargo, el color de la orina puede cambiar debido a varios factores, como la ingesta de ciertos alimentos, medicamentos, la hidratación, enfermedades o trastornos médicos. Algunos ejemplos de los colores de la orina y sus posibles causas son:

Amarillo oscuro o ámbar: Puede indicar una posible deshidratación. Cuando el cuerpo no tiene suficiente agua, la orina se concentra y se vuelve más oscura.

Amarillo brillante : Puede ser el resultado de la ingesta de ciertos alimentos o suplementos vitamínicos, como la vitamina B.

Amarillo claro o transparente : Indica una buena hidratación y es considerado un color normal, es decir, la ideal. Esto indica que estás consumiendo suficientes líquidos.

Rosa o rojizo: Puede ser causado por la presencia de sangre en la orina, lo que puede ser un signo de diversas condiciones médicas que requieren atención.

Puede ser causado por la presencia de sangre en la orina, lo que puede ser un signo de diversas condiciones médicas que requieren atención. Marrón oscuro: Puede ser un signo de deshidratación grave o de la presencia de sustancias como la bilirrubina, que pueden indicar problemas en el hígado. En esta situación, es importante beber más líquidos para rehidratarte adecuadamente. Esto podría indicar que debes aumentar tu ingesta de líquidos porque si la orina tiene un color marrón oscuro, puede ser un signo de una deshidratación significativa o de otro problema de salud.

Verde o azul: Aunque es raro, puede ser causado por ciertos alimentos o medicamentos, o indicar una infección bacteriana en el tracto urinario.

Es importante tener en cuenta que los cambios en el color de la orina no siempre indican un problema médico, pero si tienes preocupaciones o si el cambio en el color persiste o está acompañado de otros síntomas, es recomendable consultar a un médico para una evaluación adecuada.

Síntomas de la deshidratación

Cuando se pierde más líquidos de los que ingiere y el cuerpo no tiene suficientes líquidos para funcionar bien se produce lo que se conoce como dehidratación.

La enfermera Lidia Martín del Hospital explica a 20 minutos cuáles son los signos de estar deshidratado: "Los signos pueden ser varios, en primer lugar, orinar poco y cuando se orina, el líquido está muy concentrado con un color oscuro". Además, la profesional añade que el cansancio es otro de los síntomas, de la misma forma que lo expresa la sequedad de la piel y las mucosas. Los ejemplos que señalas son los siguientes: "labios, paladar, boca y lengua secos, ojos hundidos como si se tuvieran ojeras".

Piel seca y áspera por la deshidratación. Pixabay/andreas160578

Otros de los síntomas son los mareos y tener mucha sed, así como la disminución de la frecuencia cardíaca y presión arterial baja. Siempre es esencial prestar atención a los signos de deshidratación, especialmente en situaciones de calor extremo o actividades físicas intensas, y tomar medidas preventivas para mantenerse bien hidratado.

