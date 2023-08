Estas bebidas podrían tener graves consecuencias para tu salud

Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y el Gobierno de España, el consumo excesivo de cafeína puede provocar alteraciones del sueño y del comportamiento y trastornos cardiovasculares. Además, su consumo regular puede provocar dependencia física, ya que tu cuerpo necesitará cada vez más cantidad al hacerse más tolerante a esta sustancia.

Con el ritmo de vida tan frenético que llevamos en la actualidad, puede ser difícil mover la cabeza de un lado a otro para decir "no" a bebidas con cafeína como las energéticas o el café. Sin embargo, pocas veces reparamos en las consecuencias que puede tener su consumo regular.

¿Cómo afectan las bebidas energéticas al cuerpo?

El consumo de las bebidas energéticas no es común solamente en adultos, sino que cada vez más niños y adolescentes toman este tipo de estimulantes. La preocupación constante de los expertos crece ante la explosión de ingredientes que la mayoría de estas contienen y cómo afectan a nuestra salud. Estas bebidas que muchos sustituyen por el café suele componerse de agua, azúcar, estimulantes como la taurina o la guaraná, vitaminas y minerales. Estas son las consecuencias que tiene este cóctel energético en nuestra salud:

El desgaste del esmalte dental debido a la acidez de estas bebidas.

debido a la acidez de estas bebidas. Aumento del riesgo de sufrir caries y fracturas en los dientes .

y . ​Alteraciones de la actividad eléctrica del corazón .

. ​Aumento de la presión arterial . Los valores muy elevados de esta podrían provocar a largo plazo accidentes cerebrovasculares, pérdidas de memoria o alteraciones cardiacas como insuficiencia, ataques al corazón y otras enfermedades.

. Los valores muy elevados de esta podrían provocar a largo plazo accidentes cerebrovasculares, pérdidas de memoria o alteraciones cardiacas como insuficiencia, ataques al corazón y otras enfermedades. ​ Aumento de los niveles de estrés .

Aumento de los . ​ Espesamiento de la sangre .

. Alteración del sueño .

. Tolerancia a la cafeína.

¿Qué personas no pueden tomar bebidas energéticas?

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), en colaboración con el Ministerio de Consumo de España, advierte sobre los riesgos que pueden tener las bebidas energéticas, usadas en ocasiones para estudiar, divertirse o hacer deporte.

Según su estudio, el consumo de este tipo de estimulantes puede afectar gravemente la salud de algunos grupos como los niños y adolescentes, las personas con hipertensión o problemas cardiovasculares, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o personas que padecen alteraciones de sueño.

Además, la Aesan recomienda no mezclar las bebidas energéticas con otras bebidas alcohólicas, no tomarlas para hidratarse después de haber realizado actividades físicas y deporte, consumirlas en pequeñas cantidades y consultar con tu médico en caso de tomar medicación por si afectase a tu salud.

