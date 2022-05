Estas son los calorías que ganarás si tomas cinco cervezas por semana

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más ampliamente consumidas en todo el mundo. Se elabora a base de la fermentación de granos de cebada u otros cereales, sin destilar, y se suele aromatizar con lúpulo y otras plantas.

Esto ya debería hacernos sospechar que se trata de una preparación bastante calórica (especialmente si tenemos en cuenta que además se trata de una bebida alcohólica), pero lo cierto es que muchas personas que la beben diariamente no tienen este aporte en cuenta.

Las calorías de cinco cervezas semanales

Así, imaginemos la situación en la que una persona consume cinco cervezas a la semana (por ejemplo, una cada jornada laboral) para calcular cuántas calorías estaría ingiriendo, una información importante a la hora de cuidar de la propia nutrición.

Aproximadamente, una cerveza rubia tiene unas 43 calorías por cada 100 gramos. Si tenemos en cuenta que una lata normal de cerveza contiene 330 ml, y que la densidad de la cerveza es muy similar a la del agua, podemos estimar que una lata contiene unos 330 gramos de cerveza, con lo que cada lata contiene unas 142 kcal.

Por tanto, cinco veces esa cantidad representaría un total de 710 kcal. Se trata de una cifra que puede no parecer muy grande, pero hay que verla en el contexto de la dieta de cada persona.

Es decir, para una persona que ingiera menos calorías de las que gasta, probablemente 710 kcal no supongan un problema (es decir, esta persona no tendría un riesgo significativo de padecer sobrepeso u obesidad; otro asunto son los riesgos de otra naturaleza derivados del consumo de cualquier cantidad de alcohol). No obstante, en un sujeto que de manera habitual ingiera más calorías de las que gasta, un superávit de 710 kcal adicionales supone más acumulación progresiva de peso corporal (en forma de grasa) con todos los riesgos asociados a ello.