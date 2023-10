El asombroso estudio que revela que la cerveza puede ser más beneficiosa que muchos superalimentos probióticos

Tradicionalmente asociada con momentos de relajación y celebración en España, la cerveza ha sido objeto de un estudio fascinante que revela que sus beneficios podrían ir más allá de lo que imaginamos. Este asombroso estudio revela que la cerveza podría superar a muchos superalimentos probióticos en términos de beneficios para la salud, un descubrimiento que despierta interés y fascinación en la comunidad científica y entre aquellos preocupados por su bienestar.

Los resultados sugieren que su consumo moderado podría estar asociado con una serie de efectos positivos en la salud. En este artículo, exploraremos este sorprendente estudio que sugiere que la cerveza puede ser más beneficiosa que muchos superalimentos probióticos, desmitificando algunos conceptos erróneos y destacando sus posibles ventajas para la salud.

¿Por qué son importantes los probióticos?

Los probióticos evolucionan en el intestino. MARK HALLETT

Los probióticos, microorganismos vivos beneficiosos para la salud, han ganado notoriedad debido a su impacto positivo en la digestión, la inmunidad, la piel y el estado de ánimo. Se encuentran en alimentos como el yogur, el kéfir y el chucrut. La cerveza no es el primer candidato que se nos ocurre al pensar en probióticos, pero un estudio innovador nos lleva a repensar esta bebida.

¿Puede ser bueno tomar cerveza?



Recientemente, científicos llevaron a cabo una revisión de estudios que ha arrojado luz sobre la levadura de cerveza, un componente clave en la elaboración de esta bebida, como fuente de probióticos. A diferencia de lo que se pensaba, la levadura de cerveza contiene cepas de microorganismos que sobreviven al proceso de fermentación y llegan al intestino en cantidades significativas. Estos microorganismos podrían tener un impacto beneficioso en la salud.

Otra de las observaciones intrigantes es que el riesgo de mortalidad es significativamente menor en aquellos que son consumidores moderados o ligeros de cerveza en comparación con aquellos que consumen grandes cantidades. Esto plantea la idea de que la moderación en el consumo de cerveza podría ser la clave para disfrutar de sus posibles beneficios para la salud.

El papel de la cerveza en el microbioma intestinal

Descubre los 5 trucos infalibles para eliminar los gases en 5 minutos. Freepik / Alexey Tulenkov

El microbioma intestinal, un ecosistema de microorganismos que habita en nuestro tracto digestivo, ha sido objeto de un creciente interés en la comunidad científica debido a su influencia en la salud humana. La cerveza, cuando se consume con moderación, parece desencadenar una serie de eventos beneficiosos en el microbioma intestinal.

Cuando disfrutamos de una cerveza de manera responsable, los compuestos presentes en la bebida, como los fenoles y otros nutrientes, son fermentados y descompuestos por la comunidad microbiana que reside en el intestino. Este proceso genera una abundancia de metabolitos que, a su vez, promueven cambios en la composición de la flora intestinal, generando efectos positivos en la salud. Estos efectos incluyen:

Propiedades Antiinflamatorias: La cerveza podría ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, un factor clave en la prevención de enfermedades crónicas. Acción Antioxidante: Los antioxidantes presentes en la cerveza contrarrestan la disbiosis de la flora intestinal y combaten el estrés oxidativo. Modulación del Sistema Inmunológico: Se sugiere que la cerveza estimula el sistema inmunológico, fomentando una respuesta inmune equilibrada.

Los tres pilares de la cerveza: polifenoles, fibra y etanol

Personas brindando con cerveza. iStockPhotos

La cerveza es una mezcla única de ingredientes que podrían contribuir a sus beneficios para la salud. Tres componentes clave de la cerveza se han identificado como responsables de estos efectos positivos:

Polifenoles: Estos compuestos, presentes en la cerveza, tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Contribuyen a mantener un equilibrio saludable en la flora intestinal.

Estos compuestos, presentes en la cerveza, tienen Contribuyen a mantener un equilibrio saludable en la flora intestinal. Fibra: La cerveza contiene fibras dietéticas que, a través de la fermentación, estimulan el desarrollo de una microbiota intestinal saludable. Estas fibras actúan como alimento para las bacterias beneficiosas en el intestino.

La cerveza contiene fibras dietéticas que, a través de la fermentación, estimulan el desarrollo de una microbiota intestinal saludable. Estas fibras actúan como en el intestino. Etanol: El etanol, un componente natural de la cerveza, podría estimular el metabolismo energético y ayudar en la prevención de enfermedades cardiovasculares.



La cerveza, esa bebida alcohólica que ha sido parte de nuestra historia y cultura durante siglos, podría tener un papel inesperado y positivo en nuestra salud cuando se consume con moderación. Es fundamental subrayar que este estudio no promueve el consumo excesivo de cerveza, ya que el alcohol en exceso puede ser perjudicial para la salud. Para disfrutar de los beneficios probióticos de la cerveza, se aconseja un consumo responsable y moderado.

Referencias

Zhang, S. et al. (2023) Beer-gut microbiome alliance: a discussion of beer-mediated immunomodulation via the gut microbiome [Tesis Doctoral] Front Nutr. 2023. Consultado online el 30 de septiembre de 2023 en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10408452/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.