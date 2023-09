Desarrollan un spray nasal para tratar la taquicardia

Las taquicardias son un tipo de arritmias en las que la frecuencia cardíaca (es decir, la velocidad de los latidos) se eleva por encima de los límites considerados normales, según explica la Fundación Española del Corazón. En el mejor de los casos se trata de un problema molesto, y en los peores pueden tener consecuencias más graves.

Afortunadamente, pronto el tratamiento de este problema podría llegar a ser tan simple como administrarse un inhalador de acción rápida, tal y como se hace para abordar los ataques de asma.

¿Qué son las taquicardias?

Así lo explica un artículo recientemente publicado en la revista científica Journal of the American Heart Association, en el que se detalla el funcionamiento de un spray nasal que puede reducir la frecuencia cardíaca en condiciones como la taquicardia paroxística supraventricular, una forma específica de taquicardia en la que las cámaras bajas laten a más de 100 latidos por minuto durante un período corto de tiempo.

Esta patología, que se estima que podría afectar a cerca de 7 millones de personas en todo el mundo para el año 2050, puede venir acompañada de otros síntomas como mareo, desmayo, falta de aliento y palpitaciones (percepción de un latido fuerte e irregular). Puede aparecer a cualquier edad y a menudo es consecuencia de otras enfermedades como trastornos de ansiedad, cardiomiopatía y neumonía.

Para tratarla, en la actualidad el único enfoque es atajar la causa de raíz, lo que puede llevar mucho tiempo (y, en ocasiones, puede no ser posible). Por ello, los investigadores buscan formas más rápidas de aliviar el síntoma de forma efectiva.

Un tratamiento eficaz

En este estudio, realizado sobre 169 personas con taquicardia paroxística supraventricular repetida, los autores probaron la eficacia del medicamento en aerosol etripamil al menos una vez al día durante una media de 232 días de seguimiento. Este enfoque logró la resolución de hasta el 60% de los episodios dentro de los primeros 30 minutos y del 75% en el paso de una hora.

Los efectos secundarios observados, por otra parte, fueron leves en todos los casos (principalmente, limitados a congestión nasal y a secreción por la nariz) y en ningún caso relacionados con el corazón.

Aún así, existía un 23% de pacientes que no respondió al tratamiento. Sea como sea, lo cierto es que se trata del primer estudio a largo plazo que evalúa la seguridad y la eficacia de este tratamiento y los resultados fueron positivos, con lo que es posible que en un futuro próximo se apruebe este uso del fármaco.

