El potencial tratamiento contra el asma a largo plazo que ataca la causa de los síntomas

En todo el mundo, se estima que sufren asma unos 250 millones de personas y cada año, además, causa cientos de miles de muertes. Por ello, encontrar una cura para la condición podría mejorar la supervivencia y la calidad de vida de muchísimas personas.

Ahora, un equipo de científicos ha presentado los estudios preclínicos de un potencial tratamiento que, a diferencia de los hasta ahora disponibles, aborda no sólo los síntomas del problema sino también sus causas.

La causa del problema

Tal y como explican en un artículo publicado en la revista científica Respiratory Medicine, el fármaco en cuestión bloquea el movimiento de un tipo concreto de célula madre llamado pericito, que normalmente se encuentra en el revestimiento de los vasos sanguíneos. En las personas con asma, provocan un engrosamiento de las vías respiratorias debido a una reacción alérgica, lo que dificulta la respiración.

De hecho, según señala la principal autora del estudio, la doctora Jill Johnson de la Escuela de Biociencias de la Universidad Aston, "Al dirigirnos a los cambios en la vía respiratoria directamente, esperamos que este enfoque ofrezca un tratamiento más efectivo y permanente que los que ya están disponibles, especialmente para los asmáticos severos que no responden a los esteroides".

Para llegar a los pericitos, los investigadores bloquearon la señal de una proteína llamada CXCL12, con lo que lograron una reducción en los síntomas del asma en el plazo de sólo una semana y la eliminación total de todos los síntomas en dos semanas.

Es decir, que según reportan, los modelos (ratones en este caso) que recibieron el tratamiento tenían unas paredes más delgadas de las vías respiratorias. Se trata de un resultado muy prometedor, que también se replicó en cultivos de células humanas.

Un futuro prometedor para el asma

Este fármaco no es la única esperanza a corto o medio plazo para las personas con asma. Por ejemplo, un grupo de investigadores adscritos al Instituto de Toulouse para Enfermedades Infecciosas e Inflamatorias anunciaba el año pasado su intención de comenzar ensayos clínicos para una posible 'vacuna para el asma', y el año pasado un equipo de la Universidad de Irlanda concluía que una nueva clase de fármacos de inmunoterapia (usados para tratar la artritis, la psoriasis y el síndrome del intestino irritable) podía emplearse en el tratamiento del asma severa.

Aún así, hay que señalar que aún deberemos esperar un tiempo para ver el uso de este fármaco en la realidad clínica, ya que el tratamiento aún necesita desarrollarse completamente y será necesario establecer la seguridad de su uso en humanos.

Referencias

Bignold, R., Shammout, B., Rowley, J.E. et al. Chemokine CXCL12 drives pericyte accumulation and airway remodeling in allergic airway disease. Respir Res 23, 183 (2022). https://doi.org/10.1186/s12931-022-02108-4