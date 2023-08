Estas son las causas que pueden provocar infartos repentinos en las personas jóvenes

Los ataques cardíacos repentinos son un problema que afecta mayoritariamente a personas avanzadas, pero que también se da ocasionalmente en individuos más jóvenes. En esta demografía a menudo es letal, pese a que en buena medida estas muertes son prevenibles.

Signos de advertencia y causas ocultas

Como señala el portal de noticias sobre salud Medscape, se consideran 'súbitos' aquellos ataques cardíacos que se producen en la primera hora después de la aparición de los primeros síntomas o, en ausencia de testigos, aquellos casos en los que la persona aparentaba buena salud en las 24 horas anteriores al episodio. La letalidad suele ser un resultado de una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sostenida que finalmente lleva al ataque cardíaco.

A pesar de todo, en las personas jóvenes suele haber una serie de signos de advertencia, tales como desmayos inexplicados relacionados con estrés, actividad física o sonidos fuertes, convulsiones sin una causa patológica clara (como epilepsia), accidentes de tráfico sin explicación aparente o insuficiencia cardíaca antes de los 50 años de edad.

Estas señales, precisamente, pueden ser indicativas de que existe una patología cardíaca no detectada, lo que a menudo está detrás de los ataques cardíacos súbitos en las personas jóvenes.

Enfermedades hereditarias

Por el contrario, a pesar de que los episodios de este tipo en atletas jóvenes (especialmente jugadores de fútbol) han atraído a menudo gran atención, la evidencia científica parece indicar que el deporte suele tener menos que ver con estos episodios de lo que a menudo se asume.

En cambio, quizás el factor de riesgo más relevante es la presencia de cardiopatías congénitas, tales como cardiomiopatía hipertrófica o cardiomiopatía arritmogénica ventricular derecha. Otras patologías, como el síndrome de QT largo o el síndrome de Brugada también pueden conducir al ataque cardíaco repentino.

De hecho, los estudios indican que entre los deportistas que sufren ataques cardíacos repentinos a menudo la razón suele ser precisamente un desorden hereditario no detectado. Por ello, se recomienda realizarse cribados cardíacos a los atletas de alto nivel desde alrededor de los 14 años.

Investigar la familia para evitar futuros casos

De la misma manera, cuando se produce un incidente de esta clase se recomienda contactar a los miembros de la familia cercana del afectado para realizarse pruebas genéticas o cardíacas, en busca de desórdenes congénitos que frecuentemente tienen raigambre familiar.

Esta estrategia no sólo ayuda a determinar las posibles causas del ataque cardíaco, sino que puede servir para poner en práctica medidas preventivas que pueden proteger el bienestar de otros miembros de la familia que podrían estar en mayor riesgo de sufrir un episodio cardíaco de esta clase.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Nadine Eckert. What Causes Sudden Cardiac Arrest in Young People? Medscape (2023). Consultado online en https://www.medscape.com/viewarticle/995495?src= el 17 de agosto de 2023.