¿Qué puede causar daño en los riñones? Esto es lo que debes hacer para que funcionen bien

La mayoría de las personas nacen con dos riñones, pero también es posible vivir con uno sano, de hecho, es posible donar un riñón en vida. En España, 350 personas donaron un riñón en 2022, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes.

Los riñones son esenciales para que el cuerpo humane funcione correctamente, se encargan de filtrar los desechos y el exceso de agua de la sangre y eliminarlos en forma de orina que, a través de los uréteres, llega hasta la vejiga donde se almacena hasta que es el momento de expulsarla. Además de filtrar los desechos, los riñones tienen otras funciones, como eliminar los ácidos que se producen en las células y mantener un equilibrio saludable de agua, sales y minerales en la sangre. También producen hormonas que controlan la presión arterial, producen glóbulos rojos y mantienen los huesos fuertes y saludables.

Enfermedades renales: qué provoca que se dañen

Como decíamos antes, lo habitual es nacer con dos riñones. No son demasiado grandes, tienen el tamaño de un puño y forma de alubia, y están situados a mitad de la espalda, justo debajo de las costillas. Dentro de cada riñón hay millones de estructuras llamadas nefrones, que son los encargados de filtrar los desechos, por lo que cuando se dañan, los riñones ya no pueden hacer su función eficazmente. La mayoría de las enfermedades renales atacan los nefrones.

Se corre un mayor riesgo de desarrollar enfermedades renales si se tiene diabetes, porque demasiada glucosa daña los filtros de los riñones, o la presión arterial alta, porque puede dañar los vasos sanguíneos de los riñones, pero no son las únicas causas de este tipo de enfermedades. Si existen antecedentes familiares previos, conviene tener en cuenta que las posibilidades de desarrollar enfermedades renales aumentan. Pueden estar causadas por problemas genéticos, lesiones o medicamentos, pero también puede deberse a un cáncer, quistes, piedras o infecciones.

Los síntomas de enfermedad renal no siempre son evidentes en sus fases tempranas, por lo que si existe una predisposición a tenerlas conviene que nuestro médico esté informado para hacer las pruebas pertinentes. Los riñones tienen una mayor capacidad de trabajo de la que es necesaria, por eso se puede vivir solo con un riñón sano.

A medida que la enfermedad se va desarrollando, los síntomas van siendo más evidentes, como dolor torácico o de cabeza, piel seca y picazón, cansancio y falta de aliento, pérdida de apetito, náuseas, vómitos y pérdida de peso, espasmos musculares… Para detectar este tipo de enfermedades se suelen hacer análisis de sangre y orina. Sin tratamiento, la enfermedad renal empeora, pero con algunos cambios se puede retrasar su evolución y desarrollo. En los casos más avanzados, en los que los riñones fallan, suele ser necesaria la diálisis o un trasplante.

¿Qué debes hacer para que los riñones funcionen bien?

Curar la enfermedad renal no es posible, los daños dejan cicatrices que no se pueden eliminar, pero sí que se pueden hacer cambios para mejorar la calidad de vida del paciente y ralentizar el desarrollo de la enfermedad. Un estilo de vida saludable también puede reducir el riesgo de padecer este tipo de enfermedades en primer lugar.

Mantenerse activo es clave porque ayuda a mantener el peso ideal, reduce la presión arterial y de este modo se reduce el riesgo de enfermedad renal crónica. También conviene controlar de manera regular los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial, si está alta puede causar daños. Conviene comer sano y reducir el peso en caso de obesidad, esta enfermedad puede favorecer la aparición de otras, hay que tomar suficientes líquidos, sobre todo agua, porque conviene evitar el alcohol, así como el tabaco.

Si existe riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades, lo mejor es hacerse chequeos regulares con el especialista correspondiente, para poder detectarla en caso de que aparezca antes de que los daños sean mayores.

