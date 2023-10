Análisis de sangre: todo lo que necesitas saber para estar preparado

Uno de los procedimientos que más se llevan a cabo cada día en los centros médicos españoles es el análisis de sangre, una prueba muy sencilla que se emplea en el diagnóstico y el monitoreo de una amplísima gama de condiciones y patologías.

A pesar de que se trata de un examen muy seguro, existen personas que pueden sentir ciertos nervios o ansiedad ante el prospecto de someterse a él. De la misma manera, pueden surgir algunas dudas acerca de los pasos a seguir en los días anteriores.

¿Cuánto tiempo hay que estar en ayunas?

Lo primero que deberemos hacer, como recuerda el portal de noticias sobre salud Healthline, es repasar las instrucciones provistas por nuestro médico con cuidado, de manera que podamos cumplir con requerimientos específicos para el tipo concreto de examen al que tengamos que someternos. Por ejemplo, para ciertos análisis puede ser necesario acudir a la extracción en ayunas (sin comer ni beber nada que no sea agua) durante las 9 a 12 horas anteriores. Igualmente, es posible que debamos dejar de tomar ciertas medicaciones por un período similar.

Algunos test de sangre comunes que suelen requerir ayuno son los test de función hepática, los test de colesterol, los test de los niveles de triglicéridos, los test de glucosa en sangre, los test de lipoproteína de alta densidad o de lipoproteína de baja densidad y los test de panel metabólico.

Cuando este es un requisito, normalmente también estará indicado evitar ciertas actividades como el consumo de tabaco, alcohol, mascar chicle o realizar ejercicio extenuante; todas ellas pueden afectar a los resultados de algunos análisis de sangre. Por el contrario, incluso aunque el ayuno no sea necesario puede ser conveniente evitar las comidas ricas en grasas o el consumo de alcohol, con el fin de encontrarnos lo mejor posible el día de la cita.

¿Debo beber agua?

Además, existen algunas precauciones que, aunque no afectan necesariamente al resultado de la prueba, pueden hacer que el proceso sea más sencillo. Por ejemplo, descansar adecuadamente la noche anterior puede ayudar al acceso a los vasos sanguíneos, facilitando la extracción de sangre.

De manera similar, se aconseja beber mucho agua en las horas anteriores a la prueba: al mantenernos hidratados, la cantidad de fluido en el sistema circulatorio es mayor y ello facilita la salida de la sangre. Por esta razón se aconseja evitar el café y otras bebidas con cafeína, ya que pueden producir una ligera deshidratación.

Y, si no es necesario ayunar, puede ser una buena idea evitar comer inmediatamente antes de la cita. De esta manera, se reduce el riesgo de sufrir náuseas o incluso vomitar debido a los nervios derivados de la extracción de sangre.

Referencias

