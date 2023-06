El efecto secundario inesperado de tomar demasiada sal: aumenta el riesgo de demencia

Se estima que la mayoría de personas en el mundo consume entre 9 y 12 gramos de sal diarios, lo que está muy por encima del máximo diario recomendado. Esto resulta preocupante, si tenemos en cuenta que el consumo excesivo de sodio es uno de los principales factores de riesgo en las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en el mundo.

El mecanismo por el cual la sal contribuye a la carga de las enfermedades cardíacas es principalmente por su efecto sobre la tensión sanguínea, ya que la eleva; a su vez, la hipertensión es un factor de riesgo de muchas enfermedades como el infarto de miocardio o el ictus.

Niveles reducidos de algunas proteínas

Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista científica British Journal of Pharmacology ha profundizado en la relación que tiene el exceso de sodio (componente de la sal) con otras patologías a través de su efecto en la hipertensión y ha encontrado que el consumo elevado de sal podría estar relacionado con un mayor riesgo de padecer demencia.

Para llegar a esta conclusión, sus autores utilizaron modelos murinos (ratones) a los que proporcionaron agua salada durante 12 semanas. Paralelamente, fueron monitorizando su tensión sanguínea, su función cognitiva y emocional y la fosforilación de la proteína TAU (un proceso patológico por el cual se acumulan formas defectuosas de esta proteína en el tejido cerebral) que se producía en ciertas áreas de su cerebro.

Este enfoque reveló que, efectivamente, los ratones que recibían sal mostraban un aumento de la tensión y de la fosforilación de TAU en el cerebro. Similarmente, se observaban niveles reducidos de algunas proteínas (CaMKI y PSD95) que, por otro lado, se revertían cuando se les trataba con el antihipertensivo Iosartan.

Revertir daños con medicamentos para la hipertensión

No es la primera vez que se observan asociaciones entre la hipertensión y la demencia, y de hecho existe una forma de demencia directamente relacionada con este aspecto (demencia vascular). Con todo, algunos de los mecanismos descritos sí que son novedosos, como lo es la evidencia sobre el efecto concreto del consumo excesivo de sal en el cerebro.

Por otro lado, y sin perder de vista que el estudio se llevó a cabo sobre modelos animales y por ello no tiene estatus clínico, los resultados apuntan en la dirección de que algunos de los daños causados por la hipertensión podrían revertirse mediante el uso de medicación antihipertensiva.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Hisayoshi Kubota, Kazuo Kunisawa, Bolati Wulaer, Masaya Hasegawa, Hitomi Kurahashi, Takatoshi Sakata, Hiroyuki Tezuka, Masanori Kugita, Shizuko Nagao, Taku Nagai, Tomoyuki Furuyashiki, Shuh Narumiya, Kuniaki Saito, Toshitaka Nabeshima, Akihiro Mouri. High salt induces cognitive impairment via the interaction of the angiotensin II-AT1 and prostaglandin E2-EP1 systems. British Journal of Pharmacology (2023). DOI: https://doi.org/10.1111/bph.16093