Ganar peso durante las vacaciones podría tener impactos para la salud en el largo plazo

La obesidad es una enfermedad crónica cada vez más prevalente; de hecho, se calcula que es actualmente la quinta causa de muerte en el mundo. Sólo en España, la padece en torno a un 16,5% de los hombres de 18 o más años y un 15,5% de las mujeres, según la Encuesta Europea de Salud realizada en 2020.

Algunos de los principales factores que contribuyen a la condición son el consumo excesivo de alimentos altos en calorías y en azúcares, el abuso de alcohol y la falta de actividad física. Para muchas personas, coincidentemente, las vacaciones navideñas o en general las festividades invernales son una época en la que se acentúan estos comportamientos.

La mitad del peso no se pierde

Tendemos a ver consecuencias inmediatas de los excesos navideños, tales como los aumentos en el peso corporal, como algo pasajero que tiende a solucionarse con la normalización del estilo de vida en los meses siguientes. No obstante, hay evidencias científicas que indican que podrían tener impactos más duraderos en las personas.

Precisamente, un nuevo estudio publicado en el medio especializado Nutrients ha revisado la literatura médica al respecto entre los años 2013 y 2023 y, en conjunto, extrajo daros de 4.627 individuos. Así, encontraron que la mayoría de ellos experimentaba fluctuaciones de peso durante la temporada invernal, y que en total en torno a la mitad del peso ganado se conservaba al final del período de seguimiento de cada investigación. Esto, opinan, sugiere que los aumentos de peso invernales tienen de hecho consecuencias en el largo plazo.

Uno de los puntos más interesantes que encontraron es el hecho de que las personas que ya padecían obesidad al comienzo del estudio tenían más probabilidades de ganar peso durante la temporada que aquellas que se encontraban en pesos normales; y, además, que estos individuos también tenían más dificultades para perder el peso ganado a continuación.

La obesidad, factor de riesgo en enfermedades letales

De modo general, la definición de la obesidad y el sobrepeso se basa en el Índice de Masa Corporal, un parámetro que se calcula con el peso de una persona expresado en kilogramos dividido por su estatura en metros elevada al cuadrado. Convencionalmente se considera que un adulto tiene sobrepeso cuando su IMC está en los valores comprendidos entre 25.0 y 29.9, y que padece obesidad cuando está por encima de 30. Eso sí, cabe apuntar que en los últimos tiempos ciertas voces en la comunidad científica han sugerido comenzar a tener en cuenta también otros aspectos como la composición corporal.

La obesidad y el sobrepeso son condiciones muy complejas que afectan a (y en cuya génesis intervienen) muchos sistemas orgánicos diferentes. Por ejemplo, se sabe que se relacionan de manera clara con la inflamación crónica. Igualmente, provocan que el cuerpo eleve su producción de insulina, de factor de crecimiento insulínico y de varias hormonas sexuales.

Todos estos efectos se relacionan de manera clara con el riesgo de sufrir varias condiciones potencialmente letales, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer o desórdenes neurodegenerativos como la demencia y el alzhéimer.

