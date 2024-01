Las bebidas que pueden ayudarte a hacer la digestión tras una comida copiosa

En países como España es tradición tomar ciertas bebidas tras las comidas, bajo la creencia de que podrían ayudar en los procesos digestivos. Sin embargo, debemos pararnos a analizar en qué casos este hábito puede ser beneficioso y en cuáles, por el contrario, sentarnos mal.

Opciones recomendables

Por ejemplo, y tal y como destaca el portal de noticias sobre salud Healthline, en primer lugar deberíamos descartar toda bebida alcohólica (incluso cuando popularmente los chupitos o las copas a menudo se sirven bajo el apodo de 'digestivos' tras las comidas). El alcohol resulta irritante para el sistema digestivo (además de tener numerosos efectos negativos para la salud y aumentar el riesgo de cánceres del tracto digestivo), con lo que en realidad aumenta nuestras probabilidades de encontrarnos mal.

De un modo parecido, el gas presente en las bebidas carbonatadas puede provocar hinchazón y gases, generando molestias; y por supuesto las personas con intolerancia a la lactosa deben evitar las bebidas que contengan este tipo de azúcar, ya que experimentarán problemas para digerirla e incluso niveles elevados de inflamación.

En cambio, deberíamos optar por bebidas que aumenten la absorción de nutrientes, reduzcan la inflamación y promuevan la salud de nuestra microbiota (el conjunto de microorganismos que vive de manera natural en nuestro sistema digestivo y que juega papeles muy importantes en muchas áreas de nuestra salud). Algunas de estas bebidas incluyen:

Agua: el agua es fundamental para realizar la digestión adecuadamente y, además, existen evidencias que indican que el agua templada o caliente puede ser beneficiosa para las bacterias intestinales.

el agua es fundamental para realizar la digestión adecuadamente y, además, existen evidencias que indican que el agua templada o caliente puede ser beneficiosa para las bacterias intestinales. Infusiones de hierbas y de especias: tés como los elaborados con hierbabuena, cúrcuma o jengibre podrían tener moderados efectos antiinflamatorios que ayuden a aliviar los síntomas de los problemas digestivos.

tés como los elaborados con hierbabuena, cúrcuma o jengibre podrían tener moderados efectos antiinflamatorios que ayuden a aliviar los síntomas de los problemas digestivos. Zumo de ciruela : El zumo de ciruela natural contiene una gran cantidad de fibra, con lo que puede estimular los movimientos del intestino.

: El zumo de ciruela natural contiene una gran cantidad de fibra, con lo que puede estimular los movimientos del intestino. Zumos verdes o smoothies: De un modo similar, los zumos verdes y los smoothies, altos en agua y fibra, pueden ayudar al tránsito de los alimentos por el tracto digestivo.

De un modo similar, los zumos verdes y los smoothies, altos en agua y fibra, pueden ayudar al tránsito de los alimentos por el tracto digestivo. Kombucha: Por su ligera acidez y su contenido en probióticos, existen algunos estudios que apuntan a que la kombucha puede ayudar en la absorción de nutrientes.

Por su ligera acidez y su contenido en probióticos, existen algunos estudios que apuntan a que la kombucha puede ayudar en la absorción de nutrientes. Kéfir: El kéfir líquido también constituye una importante fuente de probióticos y de varios nutrientes vitales para nuestro bienestar.

Existen algunas dudas razonables respecto al café, uno de los grandes favoritos tras las comidas en la gastronomía española. No obstante, existen ciertas evidencias que parecen indicar que resulta beneficioso para la salud del colon, con lo que podría tener efectos positivos a nivel digestivo.

Junto a estas bebidas, hay algunos hábitos beneficiosos (como dar un paseo, evitar irnos a dormir inmediatamente después, evitar el consumo de tabaco...) que pueden ayudar a nuestro cuerpo en la digestión, aliviar síntomas molestos y reducir las probabilidades de sufrir problemas gastrointestinales.

