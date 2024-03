Los trucos que los japoneses hacen antes de dormir para levantarse más felices

La cultura japonesa suscita admiración y curiosidad a partes iguales. Los japoneses tienen costumbres arraigadas que les permiten vivir más felices y cuentan con la esperanza de vida más alta del mundo.

El sueño reparador es esencial para conseguir sus objetivos vitales, los cueles ellos denominan ikigai, para ello cuentan con trucos que implantan en su rutina antes de ir a dormir. Por nuestra parte, en España tan solo el 32% de la población considera excelente o de muy buena calidad su descanso nocturno.

¿Por qué dormir bien nos hace ser más felices?

Dormir lo suficiente y de forma reparadora es una manera de resetear la mente y reducir el estrés, ya que mientras estamos durmiendo nuestro cerebro organiza de forma eficiente la información, favoreciendo los cambios plásticos de tipo homeostático, así los niveles de estrés se ven reducidos. Por el contrario, la falta de horas de sueño provoca altos niveles de estrés.

Mujer durmiendo Getty Images

Dormir bien supone estar más descansado al día siguiente, y por tanto tener más fuerza para afrontar las tareas y situaciones de la jornada con una actitud positiva. Nuestra concentración y productividad se verá más reforzada si descansamos bien y esto tendrá un impacto directo sobre nuestro estado de ánimo.

Por otro lado, un buen descanso nos ayuda a controlar el hambre, y vernos más atractivos. Dormir poco y mal afecta a las hormonas del apetito y origina sensación de hambre a horas intempestivas. Estos son algunos de los trucos de la cultura japonesa que te harán afrontar los días con un mejor estado de ánimo.

Ir a dormir pronto

Al contrario que muchos españoles, los japoneses tienen la costumbre de ir a la cama temprano, no más tarde de las once de la noche. A este truco para dormir más placenteramente hay que sumarle cenar temprano y levantarse pronto. Esta combinación de horarios, no solo nos hará dormir mejor, sino que nos ayuda a controlar nuestro peso, quemando calorías y manteniendo la glucosa y el colesterol en niveles óptimos.

Tomar una sopa miso en la cena

Introducir este plato en la cena temprana también coopera en el aumento de felicidad, y aporta múltiples beneficios para la salud, ya que el miso es un ingrediente probiótico que favorece el buen funcionamiento del organismo y nos ayuda a vivir más tiempo.

Cenar sopa de miso hidrata, aporta ricos nutrientes e induce al sueño, lo ideal es tomarla un par de horas antes de meterse en la cama. Esta sopa refuerza el sistema inmunológico, y mejora el proceso digestivo. Además, es una fuente de proteínas de alta calidad que favorece la reducción del colesterol.

Tomar un baño caliente antes de ir a dormir

El agua caliente nos ayuda a relajar la musculatura, mejorar la circulación, liberar estrés y sentirnos mejor con nosotros mismos. Es una forma muy eficaz para ayudarnos a conciliar al sueño al terminar el día.

Bien es cierto, que a pesar de ser un hábito extendido en Japón durante años, no es recomendable hacerlo a diario, ya que un baño supone un importante gasto de agua y en la actualidad nos enfrentamos a graves problemas de sequía.

No dormir menos de 7 horas

Las horas de sueño varían en función de la edad. Para los adultos, dormir menos de siete horas regularmente implica un peor funcionamiento cerebral. La falta de sueño acumulada se vincula con un estado de salud deficiente, que puede derivar en un aumento de peso significativo, y un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas, diabetes, accidentes cerebrovasculares y depresión.

Curiosidades de la cultura japonesa

Son muchas las peculiaridades que distinguen a la cultura japonesa del resto. Este país es considerado uno de los más seguros del mundo. Por ejemplo, en una ciudad como Tokio con más de 13 millones de habitantes, la gente deja sus bicicletas en la calle, con la total seguridad de que cuando vuelvan seguirán en el mismo lugar. Fumar por la calle o manifestar muestras de cariño en público es considerado una falta de respeto, así como pedir la modificación de un plato que vayas a consumir en un restaurante.

En algunas ventanas de ciudades japonesas es habitual apreciar triángulos rojos, sirven para indicar a los bomberos que se trata de ventanas accesibles en caso de incendio.

Además de estas y muchas más curiosidades que caracterizan al país, Japón es considerado uno de los países más longevos y felices del mundo. En parte, esta calificación honorífica se debe a los hábitos nocturnos que la población japonesa tiene instaurados en su rutina y les ayudan a levantarse con alegría y optimismo.

Referencias

Accelerometer-derived sleep onset timing and cardiovascular disease incidence: a UK Biobank cohort study (2021) https://academic.oup.com/ehjdh/article/2/4/658/6423198?login=false

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.