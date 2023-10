Todo lo que le pasa a tu cuerpo mientras duermes y que nunca te hubieras imaginado

Nunca has pensado, ¿por qué vemos mejor cuando nos despertamos que el resto del día? Eso es porque la vista se regenera durante el sueño. Dormir bien es fundamental para que nuestro cuerpo rinda durante el día, pero no solo eso. En España se duerme poco y mal, según la Sociedad Española de Neurología, se calcula que el 48% de la población adulta y el 25% de la población infantil no goza de un sueño de calidad.

Nuestro cuerpo sufre una serie de transformaciones muy necesarias mientras dormimos que influyen también en el apetito e incluso en la hormona del crecimiento. Cuando no dormimos lo suficiente se produce un desgaste innecesario en el cuerpo, lo que produce una bajada de nuestra productividad y eficiencia.

¿Cuántas horas hay que dormir como mínimo?

Dormir de lado ayuda a reducir el ronquido. Freepik

El doctor Mario Alonso Puig indaga en lo fundamental que es para el cuerpo dormir las horas necesarias, que en este caso (excluyendo a un 2% de la población) asciende a siete horas, como mínimo. ¿Pero qué pasa durante esas siete horas en el organismo?

Cómo influye las fases del sueño en nuestra salud

Cada una de las fases del ciclo se asocia en mayor medida con un descanso específico, ya sea físico, mental, emocional o de fijación de aprendizajes: "Durante el proceso del sueño, el cuerpo en su conjunto se dedica a la reparación", sostiene Mario Alonso Puig. Y no sucede de golpe, sino que funciona por fases, condicionadas por el ciclo del sueño. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el sueño nocturno tenga una duración media de entre 7 y 8 horas para los adultos. Además, ese sueño debe ser reparador, es decir: hay que dormir sin interrupciones y profundamente.

Dormir bien previene enfermedades como el cáncer o el alzhéimer

Existen varias hipótesis sobre el origen del alzhéimer, pero aún no hay respuestas definitivas. Getty Images/iStockphoto

Mientras el cuerpo descansa, se abre el sistema glínfático, que limpia de desechos el sistema nervioso central, previniendo enfermedades degenerativas como son el Alzhéimer o el Parkinson.

Mientras dormimos, se libera melatonina, que activa genes nocturnos que se dedican a asegurarse de que no hay mutaciones cancerígenas que pueden dar lugar a tumores; también se libera la hormona de crecimiento (GH) que reparar los tejidos. El sistema de defensa se pone a patrullar para destruir cualquier virus. Es la reparación que el cuerpo necesita para funcionar bien.

Dormir bien ayuda a la salud cardiovascular y obesidad

La salud cardiovascular está relacionada con el sueño. Freepik / Alexey Tulenkov

Los estudios demuestran que dormir poco o un sueño de mala calidad se relaciona con la hipertensión, colesterol elevado, y la aterosclerosis. Asimismo, dormir poco habitualmente aumenta las probabilidades de sufrir episodios cardiovasculares. Esta carencia se "asocia a una mayor incidencia de sobrepeso, obesidad, hipertensión y niveles altos de colesterol y triglicéridos", sostienen desde La Fundación Española del Corazón.

La vista se regenera mientras dormimos

Imagen del ojo humano. Pixabay

No, esto no significa que si tenemos 8 dioptrías de miopía, vamos a levantarnos viendo perfectamente: "Dormir bien es la mejor medicina posible para la vista. Descansar el tiempo adecuado hace que los globos oculares se recuperen y recobren su energía para afrontar las siguientes horas", sostienen desde el Instituto Oftalmológico Tres Torres.

Muchos problemas oculares como la irritación, conjuntivitis, alteraciones en la visión o fotofobia están relacionados con un mal descanso. Además de la fatiga visual, acrecentada en estos tiempos por el exceso de uso de monitores: "Un cerebro con falta de sueño, aunque es capaz de procesar imágenes simples, no hace lo mismo con las denominadas ‘áreas visuales altas’, que son responsables de dar sentido a lo que vemos. Además, nuestro cerebro con sueño libra una batalla neuronal por conseguir mantenerse despierto. De esta manera, los procesos que se inician de forma involuntaria para dormirse alteran el área fronto-parietal del cerebro, que media en el control cognitivo y en la percepción visual", explican.

Memoria y aprendizaje

Dormir bien ayuda a la memoria y la . PIXABAY / STARTUPSTOCKPHOTOS

Eso que decían los profesores de "Lección dormida, lección aprendida", es cierto. Durante el proceso del sueño, comenzamos un proceso de recuperación, así como de asimilación de recuerdos y conceptos aprendidos.

Según el estudio The importance of sleep in learning: From the perspective of neurocience, "el aprendizaje se relaciona con los cambios que ocurren en el individuo a nivel neuronal, cognitivo y conductual como resultado del intercambio de experiencias y estímulos, buscando finalmente la adaptación con su entorno. Ligado al aprendizaje, está la memoria, capacidad para adquirir, retener, almacenar y evocar dichos intercambios con el exterior. De acuerdo con la información recolectada, podemos precisar que es durante el sueño que se beneficia y facilita el mantenimiento neuronal, la neurogénesis, el aprendizaje, la memoria y la plasticidad neuronal".

Referencias

¿Cómo influye el sueño en tu salud cardiovascular? Fundación Española del Corazón. Disponible: https://fundaciondelcorazon.com/blog-impulso-vital/3337-como-influye-el-sueno-en-tu-salud-cardiovascular.html Consultado: 02/2072023

¿Cómo afecta la falta de sueño a la vista? - IOTT Instituto Oftalmológico Tres Torres. Disponible: https://www.oftalmologiatrestorres.com/afecta-la-falta-sueno-la-vista/#:~:text=De%20hecho%2C%20creemos%20que%20dormir,para%20afrontar%20las%20siguientes%20horas. Consultado: 02/2072023

Luis Ángel Aguilar Mendoza, Solange Caballero, Verónica Ormea, Geraldine Salazar, Lillyan Loayza, Ana Muñoz. The importance of sleep in learning: From the perspective of neurocience. UNIFE: Vol. 25 Núm. 2 (2017): Avances en Psicología: Revista de la Facultad de Psicología y Humanidades. https://doi.org/10.33539/avpsicol.2017.v25n2.349

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate a nuestra nueva newsletter.