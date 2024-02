Inemuri, la siesta en lugares públicos que evita el envejecimiento y mejora la memoria a los japoneses

No hay en España persona que no conozca la siesta, aunque haya quien no la practique. En nuestro país es muy dado reconocer que ese pequeño tiempo de sueño después de comer es toda una situación reparadora. No obstante, hay otros países como Japón que siguen también esta práctica habitual, aunque con algunas diferencias. Mientras que los españoles somos más de sofá o cama para echar esa cabezada, los japoneses suelen tener bien visto dormirse en lugares públicos. A eso lo llaman inemuri y vamos a desvelar en qué consiste.

¿Qué es inemuri y cuál es su origen?

Inemuri es un término japonés que se refiere a la práctica de quedarse dormido en lugares públicos, como el trabajo, el transporte público, reuniones o cualquier otro entorno social. Aunque dormirse en el trabajo podría considerarse irrespetuoso en muchas culturas occidentales, en Japón, inemuri no suele percibirse de la misma manera. De hecho, puede interpretarse como un signo de dedicación extrema al trabajo, indicando que la persona está tan agotada por sus responsabilidades laborales que se queda dormida en su escritorio.

Su traducción literal en español sería la de estar presente mientras se duerme. Aunque parece contradictorio dormirse mientras se está presente en una situación social o de trabajo, en Japón se considera aceptable en ciertos contextos, siempre y cuando la persona esté trabajando mucho y esté haciendo un esfuerzo consciente por mantenerse despierta.

La gran diferencia con la siesta española se debe a que la inemuri no está planificada ni es un descanso programado. Se trata más bien de un microsueño involuntario (de 5 minutos a 1 hora máximo) dado por un agotamiento o cansancio extremo. Es por ello que, en la cultura japonesa, la persona que practica esta inemuri se considera que está comprometida con su trabajo que incluso duerme en el lugar donde lo desempeña para estar disponible en caso de ser necesaria su intervención.

La siesta: beneficios y contraindicaciones

Una mujer duerme la siesta. PEXELS

Siesta, ¿sí o no? Este sueño corto al que estamos acostumbrados en nuestro país siempre ha estado bajo el foco de la investigación. Diversos estudios aseguran tener beneficios, mientras otros encuentran contraindicaciones para la salud.

Algunos investigadores señalan los beneficios que la siesta puede tener en el estado de alerta y la cognición. Un proyecto liderado por la Facultad de Psicología de la Universidad de Australia halló que una siesta de tan solo 10 minutos puede aumentar la vigilia y mejorar el rendimiento cognitivo en tareas específicas, como la memoria y la atención. Además, la siesta se ha asociado con la reducción del estrés y la mejora del estado de ánimo, según otro estudio estadounidense.

Sin embargo, la siesta también puede tener contraindicaciones. Una siesta demasiado larga o tomada demasiado tarde en el día puede interferir con el sueño nocturno, lo que lleva a problemas de insomnio. Algunas investigaciones corales entre reconocidas universidades han encontrado que las siestas prolongadas están asociadas con un mayor riesgo de insomnio y trastornos del sueño en algunos individuos. Además, para algunas personas, la siesta puede causar una sensación de somnolencia llamada inercia del sueño, que puede dificultar la vuelta a un estado de alerta óptimo después de despertar.

