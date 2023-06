Los efectos del insomnio en el cuerpo: esto es lo que le pasa a tu organismo cuando no duermes suficiente

El insomnio es un problema relativamente común que muchas personas experimentan a lo largo de su vida. Normalmente, no se extiende más que por un par de noches; por desgracia, en algunos casos puede volverse crónico o recurrente.

Está claro que el sueño es un proceso fundamental para nuestro organismo, con lo que no es de extrañar que los trastornos de sueño que se prolongan en el tiempo tengan serias consecuencias para nuestra salud.

Mayor riesgo de enfermedades graves

Por ejemplo, como cita el portal de noticias sobre salud Healthline, el sueño aumenta las probabilidades de sufrir diversas enfermedades graves. Según la evidencia de la que disponemos, estas condiciones incluirían algunas como el ictus, el asma, las convulsiones, los problemas inmunológicos, la sensibilidad al dolor, la inflamación, la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la enfermedad cardíaca.

De la misma manera, se ha documentado que las personas que padecen alguna de las formas crónicas del insomnio tienen mayores probabilidades de sufrir varios problemas de salud mental, que incluyen la depresión y la ansiedad, así como de reportar sentimientos de confusión y frustración.

Igualmente, se ha observado que un sueño insuficiente se relaciona con deficiencias en diversos ámbitos conductuales y cognitivos: por ejemplo, las personas con insomnio pueden ver disminuido su desempeño en el trabajo o el colegio, su libido, su memoria o su juicio. En buena parte, estas consecuencias se explicarían por la somnolencia diurna que a menudo resulta de dormir mal.

Mejorar el sueño con cambios en el estilo de vida

Incluso, y teniendo en cuenta todo lo ya mencionado, algunos estudios han encontrado asociaciones concluyentes entre el insomnio y una disminución de la esperanza de vida.

Por todo ello, es importante actuar sobre aquellos factores del insomnio que se relacionan con nuestro estilo de vida, si bien no siempre la condición es solucionable sin la ayuda de tratamientos propiamente médicos.

Es importante no perder de vista que el insomnio crónico o recurrente a menudo se relaciona con factores como los niveles de estrés; el 'jet lag'; los hábitos de sueño inadecuados; la comorbilidad con trastornos de salud mental; las medicaciones como los antidepresivos o los fármacos para el dolor; las enfermedades como el cáncer, los problemas cardiovasculares o el asma; y con la apnea obstructiva del sueño.

Por eso, se recomienda a las personas con insomnio establecer un horario de sueño regular, emplear técnicas de relajación antes de irse a dormir, crear un entorno confortable para dormir, evitar el alcohol o la cafeína durante la tarde, haber terminado las comidas copiosas o la actividad física extenuante al menos dos horas antes de la hora de dormir, salir de la cama si estamos teniendo problemas para dormir y evitar las siestas en las últimas horas de la tarde. Si el insomnio persiste más allá de estos cambios, es adecuado consultar con un especialista.

