¿Por qué afecta el tiempo atmosférico a mi estado de ánimo?

En España tenemos mucha suerte porque gran parte del año los días nos regalan sol y temperaturas agradables. Sin embargo, que amanezca el cielo gris, las semanas eternas de lluvia o la brisa primaveral influyen en nuestro estado de ánimo, en unos más que en otros, de manera determinante. Pero, ¿por qué? ¿Existe una razón científica que explique esta relación directa entre el tiempo y nuestro espectro emocional?

La relación entre el clima y las hormonas



Empecemos por el principio: nuestro cuerpo funciona, entre otras muchas cosas, gracias a los mensajeros químicos que trabajan día y noche a través del torrente sanguíneo. Las hormonas. La melatonina es uno de esos mensajeros cuya función principal es la regulación del sueño. Se produce y se libera en el cerebro en función de la luz. Por eso, aumenta su producción cuando está oscuro (en la noche), provocándonos sueño, y disminuye cuando hay luz, ayudándonos a despertar. Esta es la clave.

Inmaculada del Olmo Díaz Cano, psicóloga en Espacio Cuarto de Contadores, centro de psicología y logopedia, explica a 20Minutos que existe otra sustancia química, la serotonina, conocida como ‘la hormona de la felicidad’, que también influye decisivamente en el control de las emociones y en el estado de ánimo. Cuando aumenta la melatonina, disminuye la producción de serotonina.

"Así, durante los meses de verano, cuando hay más horas de luz solar, es más común que las personas se sientan más alegres y enérgicas. Además, de que se trata de una época de vacaciones y demás actividades al aire libre. Sin embargo, durante los meses de invierno, es más habitual que se sientan más deprimidas y cansadas", continúa.

¿Qué es el trastorno afectivo-estacional?



Cuando los cambios emocionales derivados del tiempo atmosférico son tan graves como para afectar, no solo a cómo nos sentimos, sino a cómo vivimos y atendemos nuestras actividades diarias, se puede hablar de trastorno afectivo estacional. No obstante, es importante saber que no se trata de un trastorno separado, sino que "es un tipo de depresión que se caracteriza por su patrón estacional recurrente, con síntomas que duran entre 4 y 5 meses al año", explican desde National Institute Mental Health.

Además, añaden, “en la mayoría de los casos, los síntomas de este trastorno comienzan a fines del otoño o a principios del invierno y desaparecen durante la primavera y el verano, lo que se conoce como trastorno afectivo estacional de patrón invernal o depresión invernal”.

Las causas del cambio de humor

Una chica sonriendo mientras toma el sol. Getty Images/iStockphoto

La realidad es que la ciencia no ha podido determinar un culpable que lo cause. Sin embargo, la mayoría de expertos avalan la teoría, de la que hablábamos, de un desequilibrio hormonal como consecuencia de los cambios en la luz solar.

"Los déficits de vitamina D pueden exacerbar estos problemas porque se cree que esta promueve la actividad de la serotonina. Además de la vitamina D que se consume a través de la dieta, el cuerpo también produce vitamina D cuando la piel se expone a la luz solar. Con la menor cantidad de horas diurnas de luz solar, las personas con trastorno afectivo estacional pueden tener niveles más bajos de vitamina D, lo que puede dificultar aún más la actividad de la serotonina”.

En este trastorno son ellas quienes salen peor paradas. Así lo aseguran desde el instituto, donde explican que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, "y aún más, en aquellos que viven más al norte de nuestro país y del mundo, donde hay menos horas de luz en invierno".

Desde Mayo Clinic nos recuerdan que es importante consultar con un médico y "no ignorar la sensación asumiendo que es algo que debes soportar por tu cuenta durante los meses de invierno. Toma medidas para mantener tu estado de ánimo y motivación estables durante todo el año". Los tratamientos van desde la fototerapia hasta el consumo de vitamina D, antidepresivos y psicoterapia.

¿Cómo sobrevivir emocionalmente a los cambios estacionales?

En Farmacia Ribera nos dan algunos consejos para sobrellevar estos cambios emocionales:

1. Trata de exponerte el mayor tiempo posible a la luz natural. Pasa más tiempo al aire libre durante las horas de luz y haz ejercicio fuera de casa .

2. Fitoterapia o terapia de luz. Esta práctica se lleva a cabo por especialistas y consiste en una terapia que incluye el uso de luz especial que simula la luz del día.

3. Una buena dieta. A la llegada del otoño se recomienda el consumo de las vitaminas y los minerales presentes en las frutas y verduras. Especialmente importante es consumir altas dosis de vitamina C, que ayuda a resistir el estrés y a formar la serotonina y la norepinefrina.

