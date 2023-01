La serotonina puede producir tanto buenos como malos sentimientos, según un estudio

El rol preciso de la serotonina en los trastornos del ánimo y concretamente en el trastorno depresivo mayor es una de las grandes preguntas actuales de la psiquiatría. Este año, un estudio descartó que un desequilibrio en este transmisor fuera la causa de la depresión, mientras que posteriormente otro pareció desvelar mecanismos por los que sí influiría en el desarrollo de la condición.

Una nueva vía nerviosa

Ahora, un grupo de investigadores japoneses ha llegado a una curiosa conclusión: que la secreción de serotonina, a menudo llamada 'el neurotransmisor de la felicidad' podría producir tanto buenos como malos sentimientos, según el circuito nervioso en el que se produzca.

Como publican en el medio especializado Nature Communications, esta hipótesis resulta de la observación de una vía nerviosa implicada en el procesamiento de los estímulos agradables y desagradables en ratones.

Esta nueva vía, que se origina en un conjunto de fibras nerviosas que parten del tallo cerebral, actúa en oposición a otra vía de recompensa/aversión previamente identificada.

Estímulos agradables y desagradables

Precisamente, la investigación previa había observado que la secreción de serotonina en esta segunda vía producía una sensación agradable asociada con la recompensa. Sin embargo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), un tipo muy usado de medicación contra la depresión, no logran producir claros sentimientos de recompensa o tratar la pérdida de la habilidad para sentir placer asociada a la depresión, pese a aumentar los niveles circulantes de serotonina en el sistema nervioso. Esto sugería la presencia de otros circuitos cerebrales asociados a los sentimientos de recompensa o aversión en los que la serotonina intervenía de un modo distinto.

Para ello, los autores llevaron a cabo diversos procedimientos para medir los niveles de serotonina en ciertas áreas del cerebro en los ratones, empleando proteínas fluorescentes que detectan la activación de ciertas neuronas asociadas a la serotonina.

De esta manera, comprobaron que las neuronas de esta nueva vía nerviosa se activaban en respuesta a la secreción de serotonina al estimular de manera desagradable a los ratones, por ejemplo pellizcándoles la cola.

Base para futuros tratamientos

Lógicamente, los resultados se han obtenido sobre modelos animales y por tanto no son inmediatamente extensibles a los humanos, así que es necesario practicar más investigación para determinar de qué manera estos mecanismos podrían operar en los humanos.

Sin embargo, de confirmarse que las personas también poseen una vía nerviosa que segregue serotonina y se active en respuesta a estímulos dolorosos además de placenteros, este conocimiento podría servir de base para el desarrollo de fármacos para tratar tanto la depresión como otros trastornos (por ejemplo, los relacionados con el abuso de sustancias).

Referencias

Kawai, H., Bouchekioua, Y., Nishitani, N. et al. Median raphe serotonergic neurons projecting to the interpeduncular nucleus control preference and aversion. Nature Communications (2022). DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-35346-7