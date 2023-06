¿Por qué escuchamos canciones 'depres' cuando estamos tristes?

Un plan que no sale como esperamos, una traición de alguien que era importante para nosotros, un proyecto que no podemos lograr, la pérdida de un ser querido, una ruptura sentimental (aunque el número de divorcios en España en 2022 descendió un 2,3% con respecto al año anterior, según datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial)... existen muchos motivos que pueden hacernos sentir tristes, incluso puede pasar sin que sepamos concretar el porqué.

Cada cual tiene un método para asimilar y superar esas situaciones, pero no son pocas las personas que convierten la música en su terapia. Cualquiera podría pensar que en estos casos confiaremos en canciones alegres que nos ayuden a cambiar el chip, sin embargo, lo más habitual es escoger canciones tristes para que nos acompañen en este proceso. ¿Por qué escuchamos canciones tristes cuando nos sentimos mal?

Por qué elegimos canciones tristes

Algunas personas disfrutan con la música triste más que otras, esto es algo demostró un artículo publicado en Frontiers in Psychology donde se llegaba a la conclusión de que esto estaba relacionado con la empatía y con recrearse en esa melancolía que este tipo de música despierta y las emociones que evoca. Los expertos han llegado a la conclusión de que hacer esto es algo habitual, casi un acto reflejo.

De hecho, un estudio de la Universidad de Ohio incluso ha llegado a señalar a la culpable: la prolactina. Esta hormona se multiplica cuando nos sentimos afligidos, lo que provoca una sensación de consuelo. Cuando escuchamos música triste tendemos a recordar los motivos que nos hicieron sufrir en primer lugar, esto hace que aumenten los niveles de esta hormona, lo que nos ayuda a sentirnos mejor, nos genera una sensación de calma.

Esto, por desgracia, no afecta a todo el mundo por igual. No todas las personas segregan los mismos niveles de prolactina, por lo que esta técnica para escapar de la tristeza, no es igual de eficaz para todo el mundo.

En esos casos, la música triste consuela por otros motivos, por ejemplo, escuchar estas canciones que acompañan nuestro estado de ánimo nos ayuda a identificar nuestros sentimientos y eso hace que se disipe la sensación de angustia y el malestar. Reconocemos los sentimientos, pero lo hacemos siendo conscientes de que es una historia ficticia, lo que calma nuestros propios sentimientos de tristeza, aportando alivio y consuelo.

Beneficios de la música

La música no solo nos ayuda a superar estas etapas más emocionales, en las que tenemos sentimientos fuertes que pueden llegar a eclipsar a los demás. La música es empleada como terapia en muchas ocasiones y no solo para ayudarnos a lidiar con la tristeza. También reduce el dolor y el estrés.

Activa los circuitos cerebrales de recompensa, la memoria, la creatividad, la competencia lingüística, la capacidad de concentración y la imaginación. Permite crear vínculos y comunicarse, favorece las conexiones neuronales y atenúa el dolor.

Parece claro que, además de amansar a las fieras, la música nos ayuda a sentirnos mejor, menos ansioso y más felices. Los amantes de la música están de enhorabuena, porque pueden estimular sus emociones y dejar de lado sus sentimientos de angustia y tristeza mientras disfrutan de una de sus pasiones.

