Este es el género musical que más actividad cerebral causa en pacientes sedados (y no es la música clásica)

La música es una forma de arte con un sorprendente poder para generar respuestas emocionales y psicológicas en las personas, así que no es de extrañar que sea un objeto de estudio habitual en la neurología. En esta línea, un estudio llevado a cabo por investigadores del madrileño Hospital Universitario de La Princesa y publicado en el medio especializado Journal of Integrative Neuroscience ha querido averiguar qué género musical desencadena más actividad en el cerebro de los pacientes sedados.

La respuesta puede resultar sorprendente: si normalmente la ciencia ha alabado los efectos en el cerebro de la exposición a la música clásica, en este caso el estilo que ha despuntado es el heavy metal.

Heavy metal como terapia

El hallazgo parte de un experimento realizado sobre seis pacientes inconscientes (cinco mujeres y un hombre) con edades comprendidas entre los 53 y los 82 años a los que se expuso a tres piezas musicales de géneros musicales diferentes. Concretamente, las composiciones escogidas fueron la Sonata para dos pianos en D, K 448 (Mozart, música clásica), Klaviertuck Op. 33a (Schönberg, música dodecafónica) y The Devil's Bleeding Crown (Volbeat, heavy metal). Al mismo tiempo, los autores del trabajo registraron el encefalograma de los pacientes.

De acuerdo con este método, la música de Mozart disminuía la actividad de todas las bandas cerebrales en los pacientes; la de Schönberg amplificaba la actividad de sólo ciertas bandas (principalmente provenientes del hemisferio cerebral derecho) y la de Volbeat producía un incremento en todas las bandas cerebrales.

Estos resultados llevan a los investigadores a proponer que la música heavy metal podría emplearse para rehabilitar el cerebro en pacientes con patologías que afectan a este órgano.

Sea como sea, la principal conclusión es que, a pesar de que la mayoría de la literatura hasta ahora disponible recogía estudios que investigaban el efecto de la música en el cerebro sin discriminar entre géneros, resulta pertinente tener en cuenta las diferencias estilísticas en función de la respuesta que se desee obtener en los pacientes. Así, por ejemplo, se podrían emplear enfoques musicoterapéuticos para la rehabilitación de los pacientes en coma usando diferentes tipos de música para calmar o activar su actividad cerebral en función de las particularidades de cada caso.

