Qué son las pastillas de melatonina, el suplemento al que el tenista Tsitsipas atribuye su derrota frente a Alcaraz

El tenista griego Tsitsipas culpó a las pastillas de melatonina de su contundente derrota frente al español Carlos Alcaraz: "Estos cambios de horas están afectando la programación de mi sueño". Pero, qué es la melatonina y cómo afecta al cuerpo humano.

La melatonina es una hormona del cuerpo que desempeña un papel importante en el sueño. "La producción y liberación de melatonina en el cerebro está relacionada con la hora del día, es decir que aumenta cuando está oscuro y disminuye cuando hay luz. La producción de melatonina disminuye con la edad", explican en Mayo Clinic.

Las personas normalmente usan la melatonina para trastorno del sueño, como insomnio o desfase horario. La melatonina también está disponible como suplemento, generalmente como tableta o cápsula oral. De hecho, la excusa de Tsitsipas para justificar su fracaso ante Alcaraz fue precisamente tomarse pastillas de melatonina para dormir una siesta y adaptarse al horario nocturno. "No lo volveré a hacer, no me ha sentado bien", sentenció el tenista griego.

Alcaraz y Tsitsipas Twitter

Hormona natural producida en el cerebro

La melatonina es una hormona producida naturalmente por la glándula pineal en el cerebro, que regula los ritmos circadianos del cuerpo y ayuda a regular el ciclo del sueño-vigilia. Además de su papel en la regulación del sueño, la melatonina también tiene otros efectos en el cuerpo.

Efectos positivos de la melatonina

Estructura molecular de la melatonia: en negro el carbono (C); en blanco el hidrógeno (H); en rojo el oxígeno (O) y en azul el nitrógeno (N). Wikipedia

Regulación del sueño: La melatonina ayuda a regular el ciclo del sueño-vigilia. La producción de la hormona aumenta en respuesta a la oscuridad, lo que ayuda a inducir el sueño.

Antioxidante: La melatonina tiene propiedades antioxidantes y puede ayudar a proteger las células contra el daño oxidativo.

Regulación del sistema inmunológico: La melatonina tiene efectos moduladores sobre diversas funciones inmunológicas, incluyendo la producción de citocinas y la actividad de las células inmunitarias.

Regulación hormonal: La melatonina también puede influir en la regulación de otras hormonas en el cuerpo, incluyendo la hormona del crecimiento, la prolactina y los niveles de cortisol. Puede tener efectos sobre la reproducción, la función tiroidea y otros procesos hormonales.

Los efectos de la melatonina pueden variar entre las personas y su uso debería ser supervisado por un médico.

La apnea del sueño produce interrupciones en la respiración durante la noche. iStock

Posibles efectos secundarios

No obstante, el uso regular de la melatonina tiene algunos posibles efectos secundarios. Desde Mayo Clinic apuntan los siguientes: dolor de cabeza, mareos, náuseas y somnolencia.

Los efectos secundarios menos comunes de la melatonina pueden incluir sentimientos de depresión de corta duración, temblores leves, ansiedad moderada, cólicos abdominales, irritabilidad, lucidez reducida, confusión o desorientación.

Dado que la melatonina puede causar somnolencia durante el día, se recomienda no manejar ni usar máquinas durante cinco horas después de tomar el suplemento. Aún así, hay que subrayar que su frecuencia es baja, y es muy raro que se den en un grado grave.