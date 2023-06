El consumo de alcohol acelera la progresión del alzhéimer, según un estudio

El alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa muy compleja, en cuyo avance intervienen factores muy variados. Así, en los últimos años se han ido identificando varias variantes genéticas que ciertamente contribuyen a la condición, al tiempo que cada vez está más claro que existen ciertos factores del estilo de vida que se relacionan de manera estrecha con ella.

Alcohol y riesgo genético

Ahora, un nuevo estudio publicado en el medio académico eNeuro ha revelado que los ratones expuestos de manera regular a niveles elevados de alcohol exhibían declive cognitivo aproximadamente dos meses antes de lo que marcaba su evolución típica cuando no estaban expuestos a la sustancia.

Esto parece indicar que, al introducir etanol en un marco genético predispuesto a desarrollar la enfermedad de alzhéimer, se acelera la aparición de la condición por varios meses o incluso algunos años.

Esta evidencia se suma así a cierto volumen de investigación que en tiempos recientes ha venido indagando en el impacto del alcohol en el empeoramiento de la enfermedad de Alzheimer, que por lo general ha venido apuntando a que el trastorno por uso de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar demencia.

Patrones comparables a los de individuos más mayores

Posteriormente, los autores del trabajo llevaron a cabo un segundo análisis con el objetivo de entender más en profundidad los mecanismos subyacentes a esta relación. Para ello, llevaron a cabo un examen detallado de la expresión genética (la 'materialización' de la información codificada en los genes) en el cerebro de los ratones, tanto de aquellos que habían sido expuestos al alcohol como de aquellos que no.

Este método arrojó que las neuronas de los ratones expuestos al alcohol mostraban alteraciones significativas en la expresión de los genes asociados a una serie de procesos clave que ya previamente se han relacionado de manera robusta con la enfermedad: la excitabilidad neuronal, la neurodegeneración y la inflamación.

Estos cambios, por cierto, no se limitaban sólo a las neuronas, sino que aparecían en células de soporte como los astrocitos, la microglía o las células endoteliales; lo que coincide con algunas de las últimas investigaciones que han comenzado a sugerir que otros tipos celulares podrían cumplir con roles importantes en el desarrollo de la enfermedad.

Evidencia creciente

La comparación entre los ratones expuestos al alcohol y los que no habían estado expuestos a la sustancia revelaba que de hecho el deterioro aparente en los primeros era comparable al observado en ratones genéticamente predispuestos y no expuestos al alcohol de mayor edad.

Los propios investigadores advierten de las limitaciones del estudio: los modelos animales del riesgo genético del alzhéimer presentan ciertas limitaciones porque la enfermedad no se desarrolla de forma natural en algunas especies (como los ratones), por lo que es necesario inducir algunas mutaciones que serían mortales en humanos para tan sólo apreciar los signos de la patología.

Aún así, opinan que los resultados constituyen una prueba más que soporta el resto de la evidencia que documenta las posibles relaciones presentes entre el consumo de alcohol, especialmente el crónico, y el riesgo de desarrollar alzhéimer o la progresión de la propia enfermedad.

Este corpus de investigación, en suma, alumbra una importante vía preventiva sobre la que es relativamente sencillo actuar; y debería incrementar la concienciación sobre los riesgos inherentes al consumo de alcohol.

Referencias

Pietro Paolo Sanna, Chiara Cabrelle, Tomoya Kawamura, Daniele Mercatelli, Nathan O'Connor, Amanda J. Roberts, Vez Repunte-Canonigo, Federico M. Giorgi. A history of repeated alcohol intoxication promotes cognitive impairment and gene expression signatures of disease progression in the 3xTg mouse model of Alzheimer’s disease. eNeuro (2023). DOI: 10.1523/ENEURO.0456-22.2023