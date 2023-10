Un cardiólogo jubilado de 95 años desvela sus secretos para una vida larga y feliz

En un mundo donde la esperanza de vida está en constante aumento, la pregunta sobre cómo llevar una vida larga y feliz se convierte en una cuestión de gran relevancia. Para responder a esta pregunta, nos encontramos la historia de un hombre que, a sus 95 años, es un ejemplo viviente de vitalidad y alegría. Él es un jubilado cardiólogo que ha dedicado su vida al estudio del corazón humano y que ahora comparte sus secretos para que la esperanza de vida (en España se sitúa en 82 años de media) sea lo más placentera.

El Dr. Hiroshi Tanaka nació en Osaka, Japón, en 1928, en tiempos tumultuosos marcados por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los desafíos de su juventud, decidió seguir una carrera en medicina y se especializó en cardiología. Durante décadas, trabajó en hospitales, ayudando a pacientes a superar enfermedades cardíacas y a llevar una vida más saludable. Ahora, en su jubilación, el Dr. Tanaka comparte sus experiencias sobre cómo alcanzar una vida larga y feliz, tal y como ha reflejado su nieta en un artículo de la CNBC.

1. Mantenerse activo

Hacer ejercicio moderado en casa es fundamental para mantenerse ágil. SSB.

Uno de los pilares fundamentales de la filosofía de vida del Dr. Tanaka para mantener un corazón saludable y una mente ágil a medida que envejecemos es la actividad física. La pone en práctica cada mañana antes de que salga el sol junto a su mujer, mientras caminan entre media y una hora, y realizan al menos 7,000 pasos.

Aparte de este hábito matutino, el cardiólogo realiza ejercicios específicos diseñados para mantener su fuerza y equilibrio y adaptados a sus condiciones y necesidades para poder mantenerse en forma sin sufrir lesiones propiciadas por excesos.

2. Mantener conexiones sociales fuertes

En segundo lugar, el longevo experto recalca la importancia de mantener conexiones sociales fuertes para tener una vida llena de salud y felicidad. La soledad en la tercera edad es un problema que afecta a muchas personas mayores en todo el mundo, y los estudios han demostrado que puede tener efectos negativos en la salud física y mental.

El Dr. Tanaka es consciente de esta realidad y después del entrenamiento diario utiliza la tecnología para mantenerse conectado a través de las redes sociales con familia y amigos, lo que contribuye a su bienestar emocional.

3. Cultivar la creatividad y la autoexpresión

Dibujar ayuda a eliminar el estrés. Freepik

Escribir y dibujar no solo son formas de autoexpresión, sino también caminos hacia la felicidad y la longevidad a través del equilibrio mental y emocional. El tercer secreto de Hiroshi Tanaka pasa por cultivar la creatividad y la autoexpresión. Estas actividades promueven un sentido de satisfacción y logro. Según un estudio publicado, las personas pueden experimentar una profunda sensación de calma y tranquilidad, reduciendo así el estrés y la ansiedad que a menudo afectan la salud.

Además, la práctica constante de un arte también estimula la mente y fortalece la concentración, manteniendo así la agilidad mental a medida que envejecemos. Por ello, Desde 2014, el cardiólogo jubilado dedica unos minutos casi todos los días a escribir en su blog personal, y todos los días se sienta a dibujar su autorretrato como el fin de tener un tiempo de introspección y autoconocimiento.

5. Exploración de nuevas aficiones

La disposición a aprender nuevas habilidades y a experimentar con nuevas aficiones es un rasgo distintivo de aquellos que envejecen con vitalidad y alegría. El Dr. Tanaka es un ejemplo de cómo la curiosidad y la apertura a nuevas experiencias pueden enriquecer la vida en la tercera edad, pues durante la pandemia se inició en la jardinería y comenzó a tocar la flauta por recomendación de su mujer, quien pensó que esto beneficiaría su respiración y deglución.

Cuando nos aventuramos en actividades desconocidas, estimulamos nuestra mente y espíritu, lo que promueve la creatividad y la satisfacción personal. Estas experiencias novedosas también nos ayudan a mantenernos mentalmente ágiles y curiosos a medida que envejecemos.

6. Descanso y alimentación Balanceada

El descanso y la dieta son factores fundamentales para una vida larga, saludable y feliz. Freepik

El Dr. Tanaka también entiende la importancia del descanso y la alimentación equilibrada. Después de sus actividades físicas, realiza varias siestas cortas durante el día para mantener su energía. Esto muestra su conciencia de la importancia de escuchar su cuerpo y recargar sus baterías cuando sea necesario.

En cuanto a la alimentación, si bien disfruta de placeres culinarios como carnes rojas y quesos, también incorpora una variedad de verduras en sus comidas caseras japonesas, como el curry. Este equilibrio entre indulgencia y nutrición es un recordatorio de que la moderación es clave para una vida saludable y duradera.

