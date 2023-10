Así es como el ejercicio físico puede protegerte frente al cáncer

El cáncer es la segunda causa de muerte en España a día de hoy. Se trata de una enfermedad muy compleja, a menudo difícil de prevenir y de abordar, en la que intervienen multitud de factores tanto inevitables (la genética, la edad) como controlables (la dieta, el ejercicio físico o el consumo de alcohol o tabaco).

Precisamente, en los últimos años han sido varias las investigaciones que se han llevado a cabo sobre la relación que existe entre la actividad física y el riesgo o la progresión del cáncer. La evidencia nos señala que el ejercicio físico ejerce un efecto protector frente a muchas clases de neoplasias, sin que en todos los casos esté claro cómo ni por qué.

¿Cómo nos protege el ejercicio físico?

En esta línea, un nuevo estudio publicado en el medio especializado en el prestigioso medio especializado Clinical Cancer Research ha encontrado que 45 minutos diarios de ejercicio intenso tres veces cada semana pueden reducir el riesgo de cáncer en pacientes con el síndrome de Lynch, una condición genética que puede llevar a la aparición de cáncer a edades tempranas. Uno de los aspectos más relevantes de este trabajo, no obstante, es la información que nos proporciona acerca de los mecanismos protectores que se ponen en marcha con la práctica de ejercicio físico.

El experimento en cuestión se llevó a cabo sobre una cohorte relativamente pequeña (21 personas), pero se construye sobre un vasto volumen de evidencia que relaciona el ejercicio habitual con menores riesgos de ciertos cáncer (particularmente el cáncer colorrectal, uno de los más frecuentes). A parte de estos pacientes con síndrome de Lynch se les hizo montar en bicicleta con alta intensidad durante 45 minutos tres veces a la semana, mientras que al resto no; a continuación, se les realizaron mediciones sobre la forma física cardíaca y respiratoria y sobre la aptitud de su sistema inmune en la sangre y en el tejido del colon y se compararon los dos grupos.

Este método reveló que las personas en el grupo del ejercicio mostraban descensos en los niveles de ciertos marcadores inflamatorios (como la prostaglandina E2) y un incremento tanto en el número como en la actividad de las células inmunes. Los firmantes creen que esto puede deberse a un impulso en el sistema de 'vigilancia inmune' del organismo que, entre otras cosas, busca y elimina células cancerígenas.

¿Por qué se produce el cáncer?

Aunque los firmantes advierten de que estos resultados no son inmediatamente trasladables más allá de la población con síndrome de Lynch, el hallazgo sirve para darnos una idea del modo en el que el ejercicio puede mejorar la respuesta de nuestro cuerpo frente a amenazas potenciales como el cáncer.

En esencia, el cáncer es una proliferación anormal de células del propio cuerpo. Parte de un daño en el material genético de dichas células, que las lleva a dividirse de manera anómala y que anula los mecanismos de la muerte celular que sirven como 'freno de seguridad'. Con el tiempo, esta proliferación anormal consume los recursos destinados a los tejidos sanos (oxígeno, nutrientes...) y puede extenderse sin control a otros lugares del organismo (metástasis).

Este carácter endógeno es lo que hace que para el cuerpo sea tan difícil combatir el cáncer; frecuentemente, le cuesta diferenciar como dañinas células que no proceden de una invasión exterior. Aún así, nuestro complejo sistema inmune cuenta con algunas herramientas pata identificar y matar las células cancerígenas, que son las que el ejercicio físico parece potenciar y que los científicos tratan de aprovechar como parte de las inmunoterapias.

Referencias

Nan Deng; Laura Reyes-Uribe; Johannes F. Fahrmann; Whittney S. Thoman; Mark F. Munsell; Jennifer B. Dennison; Eunice Murage; Eduardo Vilar et al. Exercise Training Reduces the Inflammatory Response and Promotes Intestinal Mucosa-Associated Immunity in Lynch Syndrome. Clinical Cancer Research (2023). DOI: https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-23-0088

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.