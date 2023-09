El millonario de 45 años con el corazón de 37 años, los pulmones de 18 y la piel de 28

Dicen que el dinero no da la felicidad, pero parece que en ciertos casos, sí que proporciona salud. Este es al menos el caso de Bryan Johnson, un millonario de 45 años que quiere ser joven eternamente. Tanto es así que este emprendedor en biotecnología de origen estadounidense asegura que tiene un corazón de un adulto de 37 años, unos pulmones de un joven de 18 años y la piel de un hombre de 28 años.

Como si se tratara del mismísimo protagonista de la película 'El curioso caso de Benjamin Button', con el transcurso del tiempo va rejuveneciendo. En cualquier caso, para ello, este excéntrico empresario, original de California, cuenta con un equipo de más de 30 médicos que monitorizan y controlan todas sus funciones corporales. Pero si hay algo de lo que no cabe duda es que este tratamiento para combatir el envejecimiento prematuro está siendo bastante costoso.

En concreto, según un informe de Bloomberg, Johnson gasta cada año unos dos millones de euros. Pero ahí no acaba la cosa, porque poner poner en marcha este programa le ha supuesto la friolera de más de cien millones de dólares en tecnología antienvejecimiento, entre lo que se incluye el coste de instalar una sala medicalizada en su casa de Venice, en California.

La rutina de cuidados contra en envejecimiento prematuro

Dentro de lo que a priori puede parecer una idea completamente disparatada, lo que busca es tener el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, los tendones, los dientes, la piel, el cabello, la vejiga, el pene y el recto de un joven de 18 años. Para ello, cuenta con un equipo de expertos en salud capitaneado por el especialista en medicina regenerativa Oliver Zolman, cuya principal labor consiste en "demostrar mediante bioestadística una reducción del envejecimiento del 25% en los 78 órganos de su cuerpo para 2030".

Todo ello va acompañado, como no podría ser de otra manera, de una rutina de cuidado ultraestricta, liderada por una dieta vegana de 1.977 calorías al día, suplementos vitamínicos diarios y tratamientos médicos invasivos. "Desde que me levanto hasta que me acuesto, toda mi vida gira en torno a este sistema", afirma Johnson. "Lo interesante es que mi equipo y yo hemos creado un protocolo basado en la ciencia y la medición que me cuida mejor de lo que puedo cuidarme yo solo".

Tal y como señalan desde la revista GQ, este millonario americano se levanta antes de las 5 de la mañana, se pesa en una báscula de alta tecnología que no sólo mide su peso, sino también su grasa corporal y su nivel de hidratación para luego tomarse la temperatura corporal, a través del oído. A continuación, ingiere 54 pastillas junto con una bebida a la que llama "el gigante verde", que contiene creatina, flavanoles de cacao y péptidos de colágeno, y se pone una gorra en la cabeza que bombea luz roja al cuero cabelludo para estimular el crecimiento del pelo, porque ningún hombre quiere quedarse calvo a una edad avanzada.

Después hace ejercicio, sometiéndose a un proceso de 25 pasos que incluye 10 minutos de arrastre con trineo, nórdicos, nórdicos inversos y "rotaciones de tobillo IsoTib" para intentar aumentar la fuerza de su diafragma. Luego desayuna "unos cuantos kilos de verduras como brócoli, coliflor, ajo y jengibre", elegidas por sus beneficios para la salud. Y todo esto antes de las siete y media de la mañana. Sin embargo, como dice el refrán, "sarna con gusto no pica", pero en este caso no mortifica.

Cuáles han sido los resultados conseguidos hasta el momento

Según sus análisis, ha reducido su edad biológica en al menos cinco años. Sus resultados sugieren que tiene el corazón de un hombre de 37 años, la piel de uno de 28 y la capacidad pulmonar y la forma física de uno de 18. Zolman, licenciado en medicina por el King's College de Londres, es más comedido.

Subraya que su trabajo con Johnson no ha hecho más que empezar y que les quedan cientos de procedimientos por explorar, incluida una serie de terapias génicas experimentales. "No hemos conseguido ningún resultado destacable. En Bryan hemos logrado resultados pequeños y razonables, y era de esperar ", afirma.

"Nunca he sentido mayor estabilidad"

Soy un "deportista profesional del rejuvenecimiento. Siento un enorme placer en todo este proceso. Nunca he sentido mayor estabilidad", dice. "Emocionalmente, creo que nunca he sido capaz de tomar mejores decisiones. Mi mente nunca ha estado tan clara. Así que hay muchos beneficios en esto", concluye.

No obstante, para entender todo este largo proceso de transformación, a los 30 años, creó una empresa de procesamiento de pagos llamada Braintree Payment Solutions LLC. La compañía fue un éxito, pero las largas horas de trabajo y el estrés le llevaron a sufrir sobrepeso y una profunda depresión, que le llevó al borde del suicidio. Fue entonces cuando vendió el negocio a EBay Inc. en 2013 por 800 millones de dólares.

Después de un tiempo de descanso, fundó una empresa de capital riesgo centrada en la biotecnología llamada OS Fund y, en 2016, una compañía llamada Kernel, que fabrica cascos que analizan la actividad cerebral para conocer mejor el funcionamiento interno de la mente. Los investigadores utilizan los cascos para tratar de cuantificar los efectos de la meditación y los alucinógenos para encontrar formas de reducir el dolor crónico.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.