La soledad incrementa el riesgo de padecer párkinson: este es el motivo

Desde hace tiempo, la ciencia viene documentando la influencia de ciertos factores relacionados con la situación social de las personas en el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como el párkinson (en la actualidad, la segunda patología de esta clase más diagnosticada en España) e incluso en su misma progresión.

En esta dirección, un nuevo estudio a gran escala publicado en el medio científico JAMA Neurology ha encontrado una asociación entre la soledad y las probabilidades de sufrir párkinson, y ofrece una ventana a las posibles maneras en las que un fenómeno podría incidir en el otro.

¿Aumenta la soledad el riesgo?

Estas conclusiones son el resultado del examen realizado a más de 491.000 participantes con un seguimiento de 15 años, en el que además se ajustaron otras variables como el riesgo genético, el historial de trastornos depresivos y otras.

Una cuestión que destaca es el perfil de las personas que admitieron sentir soledad a menudo: solían ser algo más jóvenes, con mayor probabilidad eran mujeres, solían disponer de menos recursos, tenían menor probabilidades de poseer educación universitaria y estaban sujetos a más riesgos para la salud (mayores tasas de tabaquismo, inactividad física y una peor salud física y mental en general).

A lo largo del período de seguimiento, nada menos que 2.822 personas desarrollaron párkinson. En total, las personas que se sentían solas al comienzo del estudio tenían un 37% más riesgo de recibir el diagnóstico de la enfermedad neurodegenerativa.

¿Cómo influye la soledad en el párkinson?

Aunque se trata de un estudio de naturaleza fundamentalmente estadística y que, por tanto, no puede establecer relaciones de causalidad, en base a evidencias previas existen algunas teorías sobre los mecanismos que median en la relación entre la soledad, el aislamiento social y el párkinson.

Por ejemplo, se sabe que la soledad se relaciona de manera importante con problemas psiquiátricos como los trastornos depresivos, que tienen importantes implicaciones inflamatorias (un fenómeno biológico que se sabe que juega un papel en las enfermedades neurodegenerativas).

De manera similar, los sentimientos de soledad podrían desencadenar conductas como menor participación social, falta de motivación, menor actividad cognitiva y menor actividad física que en la literatura médica se han relacionado con un mayor riesgo de párkinson y otras condiciones como alzhéimer.

¿Qué es el párkinson y cuáles son sus causas?

La enfermedad de Parkinson es una patología progresiva del sistema nervioso que va afectando al movimiento, cuya sintomatología comienza a aparecer de manera gradual, generalmente con temblores, rigidez o dificultad para el movimiento.

En sus etapas iniciales, esta enfermedad puede tener una expresión leve o nula y es posible que los brazos no se balanceen cuando caminas o que "el habla pueda volverse suave o incomprensible. En cualquier caso, los síntomas se van agravando conforme pasa el tiempo.

Actualmente, no se conoce la causa última de esta enfermedad, aunque se considera que podría deberse a una combinación de factores genéticos, medioambientales y los derivados del propio envejecimiento del organismo.

