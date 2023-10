El síntoma temprano que advierte de la esclerosis múltiple

Cerca de 55.000 personas en España conviven con la esclerosis múltiple (EM) en España, de acuerdo con los datos de la federación de pacientes AEDEM-COCEME, con lo que la enfermedad es en la segunda causa de discapacidad en nuestro país. Se trata de una patología de naturaleza autoinmune en la que las defensas del organismo atacan el sistema nervioso central.

¿Cuáles son los primeros síntomas de la EM?

No se sabe con precisión que es lo que causa la esclerosis múltiple, y el carácter inespecífico de los primeros síntomas que provoca (problemas de equilibrio, espasmos musculares, entumecimiento, sensación anormal...) hacen que a menudo el diagnóstico se retrase.

En un esfuerzo por encontrar algunas de las señales que avisan más tempranamente de la aparición de la enfermedad, un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia Británica (Canadá) ha encontrado, según detallan en el prestigioso medio especializado Neurology, que algunos de estos indicadores podrían ser los trastornos psiquiátricos, incluyendo depresión, ansiedad, trastorno bipolar y esquizofrenia.

Para llegar a estas conclusiones, estos autores han analizado datos administrativos y clínicos de la Columbia Británica de pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple, empezando cinco años antes de ese diagnóstico, y de controles sanos con un seguimiento de un tiempo equivalente. Esto incluía 6,863 casos y 31,865 controles en la cohorte administrativa y 966 casos y 4,534 controles en la cohorte clínica.

El doble de probabilidades de presentar depresión

Este método reveló que las personas que eventualmente desarrollan esclerosis múltiple tenían estadísticamente el doble de probabilidades que las personas sanas de presentar trastornos psiquiátricos (28% frente a 14,9% en la cohorte administrativa y 22% vs 14 en la cohorte clínica). En concordancia, el uso de servicios sanitarios (incluyendo consulta de psiquiatría, prescripciones de fármacos y hospitalizaciones) era superior en las personas que fueron diagnosticadas con la esclerosis múltiple más adelante.

Esto sugiere que la enfermedad podría presentar en los pacientes un período prodrómico, en el que aparecen indicadores de la enfermedad antes de que se produzcan síntomas significativos; algo que coincide con observaciones previas. Cabe apuntar que se han observado períodos prodrómicos en otras enfermedades que afectan al sistema nervioso, como el párkinson. En este caso, se ha encontrado que a menudo los pacientes experimentan estreñimiento en los años previos al diagnóstico de párkinson.

¿En qué consiste la esclerosis múltiple?

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica que afecta a varios elementos del sistema nervioso central, incluyendo el cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos. Los expertos creen que se debe a algún tipo de disfunción del sistema inmune que lo lleva a dañar la capa protectora de los axones (protuberancias) de las neuronas, la mielina. La enfermedad también daña los cuerpos neuronales en la materia gris del cerebro, lo que explica por qué a medida que progresa el córtex cerebral (la capa más externa del cerebro) reduce su tamaño, lo que se conoce como atrofia cortical.

Aunque en la actualidad rara vez se trata de una condición fatal, y el pronóstico es mucho mejor que el que había hace tan sólo unas décadas atrás, lo cierto es que puede ser causa de complicaciones importantes, como problemas para tragar (disfagia) o infecciones de pecho o de vejiga. En el presente, las personas con un diagnóstico de esclerosis múltiple tienen una esperanza de vida entre cinco y diez años inferior a la de la población general.

Referencias

Anibal S Chertcoff, Fardowsa Yusuf, Feng Zhu, Charity Evans, John D. Fisk, Yinshan Zhao Ruth Ann Marrie, Helen Tremlett. Psychiatric Comorbidity During the Prodromal Period in Patients With Multiple Sclerosis. Neurology (2023). DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000207843

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.