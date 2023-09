Mantener un peso estable se asocia con una longevidad excepcional en las mujeres

Una de las grandes metas de la ciencia médica en la actualidad es la de lograr extender nuestras esperanzas de vida más allá de límites que no hace tanto estaban reservados para tan sólo unos pocos. Por ello, hay un volumen cada vez mayor de investigación dedicada a averiguar qué es lo que distingue a las personas más longevas.

Hasta un 51% menos de probabilidad de llegar a los 90

Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista científica Journal of Gerontology ha encontrado que las mujeres mayores de 60 años que mantienen un peso relativamente estable tienen más probabilidades de alcanzar los 90 años de edad que aquellas que presentan variaciones significativas en este parámetro.

Concretamente, la investigación se llevó a cabo sobre una cohorte de más de 54.000 mujeres, cuyos datos se recogieron con motivo de la encuesta Women's Health Initiative. El análisis de los mismos, que incluían información sobre los cambios de peso que experimentaban tanto a corto como a largo plazo, mostró algunas diferencias estadísticamente notables entre las que llegaron a alcanzar los 90 años y las que no.

Así, las mujeres que habían mostrado una pérdida de peso no intencionada de magnitudes importantes tenían hasta un 51% menos de probabilidades de alcanzar los 90 años de edad.

Perder peso intencionadamente

De manera similar, tampoco se observó una mayor longevidad entre las mujeres que experimentaron alguna ganancia de peso del 5% o superior, lo que apunta a que es en realidad el mantenimiento de un peso corporal estable el que se asocia a una mayor longevidad.

Por otra parte, aunque la pérdida no intencional de peso se relacionaba de manera particularmente robusta con la disminución de la esperanza de vida, también la intencional parecía ser indicadora de una menor longevidad. Específicamente, las mujeres que perdían peso aposta tenían hasta un 17% menos de probabilidad de alcanzar los 90 años de edad.

Se trata de un estudio observacional que, por tanto, no puede establecer relaciones de causalidad entre los fenómenos estudiados; pero sí que aporta motivos para ver la estabilidad en el peso corporal como una meta deseable, especialmente para las mujeres a partir de la menopausia.

Referencias

Aladdin H Shadyab et al. Association of Later-Life Weight Changes With Survival to Ages 90, 95, and 100: The Women’s Health Initiative. The Journals of Gerontology (2023). DOI: https://doi.org/10.1093/gerona/glad177