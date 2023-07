Enfermedades que te impiden perder peso como te gustaría y seguro que no conocías hasta ahora

Por increíble que parezca, y es que en ocasiones puede llegar a parecer una excusa, existen algunas enfermedades comunes que dificultan la pérdida de peso. No cabe duda de que en España la más popular hasta el momento es el hipotiroidismo, aunque si bien es cierto que no es el único ejemplo. Pero antes de nada, lo primero que hay que saber es que el cuerpo naturalmente quiere mantener su peso, por lo que cuando pierde alrededor del 5 o 10% de su peso, se activa un mecanismo llamado 'adaptación metabólica persistente'.

Sabiendo esto, adelgazar puede resultar complicado cuando el cuerpo produce demasiado cortisol, lo que se conoce como en medicina como el Síndrome de Cushing, ya sea por una causa natural o debido a la exposición prolongada de un tratamiento con corticoides. También entra en juego el hecho de tener un tránsito lento, que si bien no es una enfermedad en sí, es un tipo de estreñimiento debido a que el colon no funciona y deja de moverse.

Por otra parte, lo que mucha gente no sabe es que las intolerancias alimentarias, ojo, que no es lo mismo que las alergias, causadas por alteraciones metabólicas que hacen que el intestino no absorba algunos nutrientes. Eso puede provocar molestias digestivas, lo que también podría llevar a una dificultad para la pérdida de peso. Entre las más comunes se encuentran la lactosa y el gluten.

Otras enfermedades que dificultan la pérdida de peso



Asimismo, también entran en juego otras patologías como el Síndrome de ovario poliquístico, un trastorno hormonal común que afecta a las mujeres en edad reproductiva. Además, esta sintomatología tiende tendencia a agravarse en las mujeres que padecen obesidad. En este caso, no existe una cura como tal. Por ejemplo, en el caso de las personas con una elevado porcentaje de grasa corporal, es común aplicar dietas específicas adaptadas a la situación de cada paciente, lo que se acompaña con actividad física moderada, a la vez que se administran medicamentos para regular el ciclo menstrual, estimular la ovulación o paliar el hirsutismo, lo que a menudo se ve reflejado en la ingesta de píldoras anticonceptivas.

Otro punto a tener en cuenta tiene que ver con la resistencia a la insulina. En este caso, el cuerpo necesita producir más insulina para metabolizar la misma cantidad de carbohidratos, con lo que se producirá un aumento de peso. En caso de padecerla, se recomienda controlar la ingesta de hidratos de carbono para lograr bajar de peso. Como consecuencia de esto, "el páncreas produce más insulina para ayudar a que la glucosa entre a las células".

Ahora bien, ¿por qué se origina esta resistencia? Algunas personas presentan factores de riesgo genéticos o adquiridos por el estilo de vida, como sufrir de sobrepeso u obesidad, tener antecedentes familiares con diabetes, sedentarismo o escasa actividad física, padecer hipertensión o tener el colesterol alto.

Cinco alimentos que pueden ayudarte a perder peso



En primer lugar, y antes de entrar en materia, lo primero que hay que saber es que cuando hablamos de metabolismo, nos referimos a todos los procesos químicos que ocurren dentro de nuestro cuerpo para mantenerlo con vida. Estos procesos requieren energía; de hecho, hasta el 70% de la energía utilizada por su cuerpo puede destinarse a los procesos básicos necesarios para mantenerse con vida, incluso si se está completamente inactivo. Esto es lo que se conoce como tasa metabólica basal o TMB.

Una vez dicho esto, una dieta rica en alimentos y plantas integrales, como la dieta mediterránea, puede ayudar a alcanzar la saciedad. Por lo tanto, no saboteará los planes para perder peso o mantener un peso saludable.

Verduras sin almidón. Una buena regla general es que si crece por encima del suelo y se puede comer crudo, probablemente no tenga almidón.

Frutas bajas en fructosa. Las bayas son especialmente buenas, pero Manson dijo que la mayoría de las frutas están bien siempre y cuando no coma cantidades excesivas.

Carbohidratos ricos en fibra como cereales integrales y legumbres.

Grasas insaturadas como las que se encuentran en el aceite de oliva y el pescado.

Proteínas de alta calidad como lentejas, salmón y mariscos.

