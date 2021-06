Por qué no pierdes peso aunque estés intentándolo

Se acerca el verano y con él llega la piscina, la playa y temido momento de quitarse la camiseta en público. Muchos han empezado ya con la campaña para perder peso y tener un aspecto más saludable, pero no todos lo consiguen.

A veces, el motivo de estos fracasos en la llamada 'operación bikini' está en cometer algunos errores o incurrir en algunos vicios que nos impiden obtener resultados objetivos de cara a la báscula.

El fundador del programa de entrenamiento Atlean-X, Jeff Cavaliere, ha publicado un vídeo en su canal de YouTube que ha sido recogido por la prestigiosa revista Men's Health, en el que recoge los cinco principales errores que cometemos para adelgazar.

"¿Cuál es el mejor ejercicio para deshacerse de mi tipo de grasa?"

Si bien existen ejercicios específicos que ayudarán a entrenar los músculos en ciertas partes de su cuerpo, cuando se trata de reducir el peso en ciertas áreas, esto no funciona. "La línea de pensamiento es defectuosa, y eso es lo que te detiene", dice Cavaliere. "Un ejercicio no solo no será capaz de apuntar a un área específica de su cuerpo, sino que, lo que es más importante, no se trata de ejercicio en absoluto, y nunca lo será, se trata de nutrición".

"Hago cardio en ayunas todas las mañanas"

"No solo el cardio no es el principal impulsor de tus resultados, sino que el cardio en ayunas en realidad no es mejor que el cardio en sí. Aunque podrías quemar un porcentaje más alto de grasa durante la sesión, en realidad quemas un porcentaje menor de grasa después de la sesión frente a una sesión de cardio alimentado. Y cuando todo sale bien, en realidad estás quemando lo mismo... En su lugar, piensa en el cardio como una forma de fortalecer tu corazón y concentra tus esfuerzos en el déficit a través de lo que te llevas a la boca. Siempre se reducirá a la nutrición", dice Cavaliere.

"Como bien"

Cavaliere sostiene que, si bien alguien podría decir con sinceridad que solo come pollo, pescado, ensalada y avena, es importante no generalizar. Puede haber una amplia gama de diferencias en el valor nutricional y calórico de estos alimentos según la fuente: por ejemplo, pechuga de pollo sin piel frente a parmesano de pollo, o salmón al vapor frente a sushi. "Las diferencias importan", dice, "especialmente cuando se busca generar una pérdida de peso a largo plazo", dice el experto.

"Estoy haciendo la dieta x"

Sea cual sea la dieta que se aplica, Cavaliere advierte que pensar en su nutrición en términos de estar "dentro" o "fuera" de una dieta no es sostenible, y esto ha sido cierto en las modas pasajeras durante décadas. "Si tiene un nombre para su forma de comer, para mí es un indicador de que tiene una solución a corto plazo para sus problemas a largo plazo", dice Cavaliere. "Los planes de dieta son, por naturaleza, soluciones a corto plazo... Tienes que encontrar una manera de hacer de este un estilo de vida para toda la vida, si estás buscando una pérdida de peso permanente a largo plazo".

"Quiero estar listo ya para la playa"

Obviamente, establecer metas puede ser una parte muy útil e importante de cualquier viaje de pérdida de peso y acondicionamiento físico, especialmente en términos de establecer la motivación. Pero de manera similar al problema del plan de dieta a corto plazo, tener una fecha límite establecida o una fecha de vencimiento para su pérdida de peso significa que no está pensando en un cambio sostenible a largo plazo, reflexiona el experto.

"Tal vez hable de una pausa de verano, pero el verano eventualmente se convertirá en otoño", dice Cavaliere. "Entonces, ¿qué sucede? A menudo, nos encontramos volviendo exactamente a lo que hicimos para ponernos en la situación en la que buscamos ponernos en forma nuevamente para el próximo evento. Tienes que mirar más profundo... Encuentra lo que hay debajo la superficie, literalmente", concluye Cavaliere.