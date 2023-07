Los expertos aclaran cuántas calorías al día son recomendables consumir en función de tu edad

En España contamos con una variada y completa dieta mediterránea que nos ayuda a llevar una vida saludable con los nutrientes obtenidos de los alimentos de origen vegetal, como cereales integrales, verduras, legumbres, frutas o frutos secos. Sin embargo, a la hora de perder peso, hay que tener en cuenta otros factores aparte de la alimentación.

Aunque seguir un régimen puede ayudarnos a controlar las calorías que ingerimos diariamente, puede ser frustrante no conseguir los resultados deseados. Eso sucede porque, además de la dieta, hay otras características personales que influyen, como puede ser la edad.

Las calorías recomendadas según el género y la edad

Aparte de la edad, el género es decisivo. No es ningún secreto que conforme cumplimos años, cuesta más regular el peso. Respecto al género y dependiendo de la masa muscular, los hombres suelen necesitar más calorías que les proporcionen energía.

Imponerse una dieta baja en calorías que no cubra bien las vitaminas, proteínas, nutrientes y minerales que necesita nuestro cuerpo, no es la mejor forma de conseguir los resultados deseados.

Según un estudio realizado por Times Now, las mujeres en la edad adulta a partir de los 19 años hasta los 30, si llevan una vida sedentaria y quieren mantener su estado normal, deberían consumir entre 1800 y 2000 calorías, si llevaran una vida deportista y activa su consumo podría ascender hasta las 2200 calorías.

Sin embargo, los hombres en la misma franja de edad, entre los 19 y 30 años, deberían consumir entre 2400 y 2600 calorías, incrementándolas si hicieran ejercicio hasta las 2800 calorías.

Por otro lado, cuando la franja de edad oscila entre los 31 hasta los 50 años, las mujeres con un estilo sedentario al día deberían consumir 1800 calorías, frente a las 2000 que consumirían las mujeres con vidas más activas.

Por su parte, los hombres entre los 31 y los 50 años, necesitarían entre 2200 y 2400 calorías si cumplieran una vida sin actividad física; y no más de 2600, si hacen ejercicio regularmente.

Por último, en el rango de los 50 años en adelante, para las mujeres sedentarias, se recomienda una ingesta diaria de 1600 calorías y 200 más si hacen actividades físicas con moderación. En hombres con más de 50 años, su ingesta es mucho mayor: se recomienda entre 2000 y 2200, exceptuando aquellos que hagan ejercicio y tengan que aportar hasta 2400 calorías en su dieta diaria.

Cómo calcular las calorías

Los productos altos en grasas saturadas o en carbohidratos refinados y que aportan muchas calorías pueden boicotear nuestro plan para perder peso. Además, hay que tener en cuenta de que hay que hidratarse bebiendo agua, consumir productos de calidad, comer dos o tres piezas de fruta al día y tener una dieta balanceada, es decir, sin abusar de ningún alimento y variando el menú.

Aplicación para contar las calorías MyFitnessPal

Si no disponemos de un nutricionista, podemos intentar fijar nuestros parámetros con la ayuda de la tecnología. Aunque lo ideal es consultar primero con un especialista para que te asesore e informe de tus necesidades específicas.

Existen varias apps que te ayudan a controlar tu alimentación. Así puedes planificarte tus comidas, organizar tu dieta y conocer las calorías que consumas. Basta con introducir los alimentos que deseas comer y cómo los quieres cocinar, para que así la app calcule las calorías.

Ante cualquier duda, es importante consultar con un especialista para asegurarse de que estás llevando una práctica saludable y no conseguir resultados adversos o insanos.

​Hábitos de vida saludables

En cualquier caso, los expertos recomiendan una serie de hábitos saludables para llevar una vida equilibrada, evitar una enfermedad y mejorar la calidad de vida y, en definitiva, vivir mejor: hacer ejercicio en forma regular y controlar el peso, no fumar, no abusar del alcohol, consumir una dieta saludable y equilibrada, cuidar los dientes, controlar la hipertensión arterial y estar al tanto de las buenas prácticas de seguridad.

