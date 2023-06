El proceso de Octavio para perder 100 kilos gracias al ejercicio físico: "Antes faltaba a la universidad para no caminar hasta el metro"

Salir de nuestra zona de confort no es fácil; precisamente por eso recibe este nombre. Son aquellos lugares, hábitos o actitudes que adoptamos en un determinado momento y nos hacen sentir cómodos. Sin embargo, esto no quiere decir que con ellos estemos mostrando todo nuestro potencial.

Para conocer un claro ejemplo de esta situación y de la satisfacción al conseguir los objetivos que a corto plazo parecían imposibles hemos querido charlar con Octavio Barajas. Hemos quedado con él en el Centro de Entrenamiento Winfit, en Madrid, y hemos indagado en cómo es su vida ahora que el deporte forma parte de su rutina y cómo era hace tres años cuando llegó a alcanzar los 200 kilos.

Como podemos ver en el vídeo, hace hincapié en la importancia de convertir el entrenamiento y la vida activa en un hábito porque el factor "motivación" con el que contamos las primeras semanas por tratarse de algo novedoso se termina.

Ejercicio para tener un estilo de vida saludable

"El deporte me ha enseñado un estilo de vida activo y en movimiento constante que aplico a todos los aspectos de mi vida. Me hace feliz poder hacer todo aquello que antes mi cuerpo no me permitía", señala Octavio.

Ayuda del psicólogo

Además, ha recordado los límites que tenía hace unos años cuando no tenía ganas ni de mirarse al espejo y las pérdidas cercanas que tuvo le empujaron a pedir ayuda a un psicólogo: "Antes faltaba a la universidad para no caminar desde mi casa al metro que son diez minutos. Llegaba sudando, no me gustaba mi olor, estaba cansado porque mi cuerpo no podía más y eso me creaba inseguridad. No me relacionaba con la gente", confiesa.

Disfrutar del proceso de cambio y ser consciente de que no se trata de una meta cortoplacista ha llevado a Octavio a estar donde está ahora sin olvidar, como remarca en la entrevista, el apoyo fundamental de su entrenador David en el camino.

