Este es el principal tratamiento para el hígado graso, enfermedad que sufre un cuarto de los adultos en España

La esteatosis hepática, más conocida como 'enfermedad del hígado graso no alcohólica' es una condición tremendamente común (hasta el 25% de los adultos en España la padecerían, según algunos estudios) cuya incidencia además va en aumento. Actualmente, hay varias terapias farmacológicas en diferentes fases de desarrollo; sin embargo, hasta ahora ninguna ha sido aprobada para su uso clínico.

Complicaciones graves

Afortunadamente, sí que existe en la actualidad una línea principal de tratamiento efectivo para atajar esta patología. Se trata, como recogen fuentes como la Clínica Mayo estadounidense o los Institutos Nacionales de Salud del mismo país de la pérdida de peso, por lo que los pacientes y los médicos deben negociar los métodos para lograrlo sin perder de vista los riesgos que entraña la enfermedad (cuando no se controla, puede llevar a complicaciones tan severas como la fibrosis hepática, la cirrosis hepática o el cáncer de hígado).

Como explica el doctor Jay Shubrook, especialista en desórdenes metabólicos del Colegio de Medicina Osteopática de la Universidad de Touro California (Estados Unidos), en el portal sobre noticias de salud Medscape, la negociación es flexible hasta cierto grado. Diferentes perfiles de paciente pueden beneficiarse de distintas estrategias de pérdida de peso como pueden ser una pauta nutricional basada en más alimentos integrales y menos procesados, un programa de ejercicio físico más avanzado, una terapia farmacológica a base de agonistas del GLP-1 o una cirugía bariátrica.

Respecto a esta última posibilidad, Shubrook valora que es más apropiada para los adolescentes, ya que su mayor esperanza de vida supone que tendrán más tiempo para experimentar sus beneficios.

Estrategias desde la atención primaria

Precisamente, Shubrook es coautor de una revisión de literatura publicada este mes en la revista académica Diabetes, Obesity and Mertabolism enfocada en las estrategias para el tratamiento de la esteatosis hepática no alcohólica desde la atención primaria. En el contexto de este trabajo, concluyó que las reducciones de un 5% en el peso corporal se asocian estadísticamente a mejoras en los efectos de la diabetes y la obesidad para la salud; y que reducciones del 10% del peso corporal reducen las probabilidades de progresión de la condición a fibrosis temprana.

Sea como sea, resalta que por lo general, muchas de las personas con síntomas de esta enfermedad no llegan a progresar a la fibrosis hepática avanzada. En muchos de los casos, las mismas estrategias que se emplean para manejar la diabetes o la obesidad neutralizan los riesgos asociados a la esteatosis hepática no alcohólica.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Mayo Clinic. Enfermedad hepática del hígado graso no alcohólico. Consultado online en https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/nonalcoholic-fatty-liver-disease/symptoms-causes/syc-20354567 el 21 de junio de 2023.

NIH. Tratamiento para la enfermedad del hígado graso no alcohólica y la esteatohepatitis no alcohólica. Consultado online en https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-higado/esteatohepatitis-no-alcoholica/tratamiento el 21 de junio de 2023.

Marcus A. Banks. For Patients With Fatty LIver: Time to Make a Deal.Medscape (2023). Consultado online en https://www.medscape.com/viewarticle/993432?src= el 21 de junio de 2023.