Esta es la fruta que reduce la resistencia a la insulina y regula el azúcar en sangre

Enfermedades como la diabetes pueden llegar a condicionar drásticamente la vida de una persona, especialmente en lo que respecta a la alimentación. Cuando ingerimos alimentos con azúcares simples, de absorción rápida, se produce un ‘pico’ de glucemia en la sangre, y de manera muy rápida. Esto provoca, a no ser que padezcamos de diabetes, que esta glucosa también descienda de manera rápida, pues se fuerza la secreción de insulina, que retira glucosa de la sangre.

La resistencia a la insulina es, precisamente, la causa por la cual con el tiempo se puede llegar a sufrir esta patología. Hacer un correcto seguimiento de esta llamada 'pre-diabetes' es vital, para evitar la enfermedad, pero también es muy importante cumplir una dieta concreta. Un plan de alimentación en el que tengan cabida aquellos alimentos más adecuados para regular el azúcar y la insulina.

Pitaya o fruta del dragón, clave en el control glucémico

Entre los distintos productos e ingredientes que contribuyen al control glucémico, se ha demostrado que la llamada pitaya o fruta del dragón es uno de los más efectivos. Esta exótica fruta, originaria de México y de varios países de Sudamérica, no es muy habitual en la dieta mediterránea, pero cuenta con múltiples beneficios que no deberíamos desaprovechar.

De sabor dulce y textura crujiente, la fruta del dragón es ideal para aquellas personas que padecen de diabetes, ya que reduce de manera natural los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, esto no es todo porque diferentes estudios han demostrado que la pitaya ayuda significativamente contra el estrés oxidativo o la rigidez aórtica: complicaciones, a menudo, relacionadas con la diabetes.

Imagen de la pitaya o fruta del dragón. Pexels

Un análisis publicado en la revista Plos One concluyó que estudios en animales habían demostrado un vínculo potencial entre el consumo de fruta de dragón y un mejor control de la diabetes. Esto se debe a que la fruta del dragón estimula el crecimiento de células pancreáticas que producen insulina. Tras probarlo en personas con diabetes o prediabetes se comprobó que el efecto de la fruta del dragón sobre la glucosa plasmática en ayunas en personas con prediabetes fue significativo.

Otros beneficios de la fruta del dragón

La fruta del dragón es rica en antioxidantes , según un estudio del African Journal of Biotechnology. Estos neutralizan los radicales libres que causan el daño celular, por lo que retrasa el envejecimiento, gracias a sus compuestos fenólicos, betalaínas y betaxantinas.

, según un estudio del African Journal of Biotechnology. Estos neutralizan los radicales libres que causan el daño celular, por lo que retrasa el envejecimiento, gracias a sus compuestos fenólicos, betalaínas y betaxantinas. Eficaz contra la anemia ferropénica porque según la OMS "sus compuestos favorecen la absorción de hierro por parte del organismo".

Rica en fibra. La pitaya es fuente de fibra, con cerca de 3 gramos de fibra por cada 100 gramos de fruta fresca.

La pitaya es fuente de fibra, con cerca de 3 gramos de fibra por cada 100 gramos de fruta fresca. Propiedades prebióticas. La fruta del dragón contiene oligosacáridos y, por lo tanto, cuenta con una función prebiótica, lo que significa que estimula el crecimiento de la microflora intestinal.

La fruta del dragón contiene oligosacáridos y, por lo tanto, cuenta con una función prebiótica, lo que significa que estimula el crecimiento de la microflora intestinal. Fuente de vitaminas y minerales . Una investigación que apareció en el ​World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences declaró que esta fruta contiene altas dosis de vitamina C, vitamina A, B1, B12 y E. Además de una buena dosis de potasio, magnesio, zinc y fósforo. En cantidades más pequeñas, tiene calcio, cobre y hierro. Propiedades que, entre otras cosas, frenan enfermedades como la osteoporosis.



. Una investigación que apareció en el ​World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences declaró que esta fruta contiene altas dosis de vitamina C, vitamina A, B1, B12 y E. Además de una buena dosis de potasio, magnesio, zinc y fósforo. En cantidades más pequeñas, tiene calcio, cobre y hierro. Propiedades que, entre otras cosas, frenan enfermedades como la osteoporosis. Ayuda adelgazar. Además de poseer una cantidad de calorías muy bajas, sus nutrientes favorecen que se active el metabolismo. De esta manera, estimulan al cuerpo para que haga uso de las grasas y las convierta en energía, consiguiendo la pérdida de peso.

Además de poseer una cantidad de calorías muy bajas, sus nutrientes favorecen que se active el metabolismo. De esta manera, estimulan al cuerpo para que haga uso de las grasas y las convierta en energía, consiguiendo la pérdida de peso. Eficaz contra enfermedades cardiacas. Las pequeñas semillas de la fruta del dragón añaden un valor nutricional significativo, ya que cuentan con ácidos grasos, que incluyen los ácidos grasos omega-3 y omega-9, así como aceites naturales beneficiosos para el corazón.

Referencias

Poolsup N, Suksomboon N, Paw NJ (2017) Effect of dragon fruit on glycemic control in prediabetes and type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE 12(9): e0184577. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184577

Rebecca, O. P. S., Boyce, A. N., & Chandran, S. (2010). Pigment identification and antioxidant properties of red dragon fruit (Hylocereus polyrhizus). African Journal of Biotechnology, 9(10), 1450-1454. DOI: https://doi.org/10.5897/AJB09.1603

Shinde Mayuri S.1* Aher Smita S.2, Saudagar R. B.2 (2018). Dragon Fruit a a Nutraceuticals. World Journal Of Pharmacy And Pharmaceutical Sciences. Volume 7, Issue 4, 958-972. DOI: 10.20959/wjpps2018 42018, 11254.