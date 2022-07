Estas son las consecuencias de la anemia por falta de hierro: numerosas y problemáticas

Dr. Mario Rodríguez Paíno, hematólogo responsable de Hemomadrid. Miembro de Top Doctors.

Matilde tenía dañada la dentadura. El dentista estaba extrañado porque en las revisiones anteriores estaba bien. "No sé qué me pasa doctor que me ha dado por masticar hielo". Matilde no se atrevió a decirle que, alguna vez, sin poderlo evitar, también había estado masticando tierra húmeda.

¿Qué le sucedía a Matilde? En unos análisis se vio que tenía anemia y las cifras de hierro por “los suelos”. "Ya decía yo que estaba un poco cansada". Este síntoma peculiar de Matilde se llama 'pica'. Se trata de un deseo intenso por masticar sustancias no alimenticias como hielo, tierra, tiza, papel. Uno lo hace casi sin darse cuenta. Este síntoma no es frecuente pero muchas veces pasa inadvertido. No se conoce bien el motivo de porqué se produce.

Cansancio, el síntoma más frecuente de la falta de hierro

El síntoma más frecuente de la anemia por falta de hierro es el cansancio, sobre todo un cansancio anormal en tareas que antes no nos cansaban: subir escaleras o una cuesta, o no poder hacer el deporte que hacíamos antes.

Este cansancio puede asociarse a fatiga, cuesta respirar al hacer esfuerzos. Otras veces el cansancio se acompaña por piel pálida, dolores de cabeza, palidez en el interior de los párpados o en el lecho de las uñas.

Síndrome de las piernas inquietas

Otro síntoma peculiar que puede asociarse a este tipo de anemia, es el llamado 'síndrome de las piernas inquietas'; es esa desazón que notan algunos pacientes en las piernas al irse a la cama.

Estas molestias les obliga a moverlas y con frecuencia les hace levantarse, no dejándoles descansar.

Mayor tendencia a la orina de color rojo

Otro síntoma curioso y poco frecuente es una mayor tendencia a que la orina sea de color rojo al comer remolachas, la razón es que el hierro interviene en el metabolismo del pigmento.

Analítica para ver qué ocurre: el tipo de paciente

Dado que la falta de hierro es una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial y la causa más frecuente de anemia, la aparición de estos síntomas obliga a realizar una analítica para ver lo qué está ocurriendo. Una de las claves es el tipo de paciente.

Los miomas uterinos provocan hemorragias así como anemia, dolor e incluso infertilidad. GTRES

En una mujer que tiene menstruaciones más o menos abundantes, la causa está clara y no debería ser difícil poner remedio. Es interesante detectar que la falta de hierro en los embarazos, siempre van a ir mejor si se resuelve lo antes posible.

Los niños también pueden tener el hierro bajo y terminar teniendo anemia. En los niños pequeños, que no se van a quejar (sobre todo entre 6 meses y dos años), se suele hacer algún análisis, por lo menos una vez en ese periodo. Más aún si se les ve apagados o sin ganas de jugar.

A partir del sexto mes aumenta el riesgo de anemia ferropénica según la AEPED. GTRESONLINE

La anemia por déficit de hierro es menos frecuente en los hombres y en las mujeres que ya no tienen la regla. En estos pacientes, dado que una de las causas puede ser un tumor, se está obligado a hacer todas las pruebas necesarias para saber lo qué está pasando.

No todo es sangrado: ardores de estómago, diarreas

No todo es sangrado. La falta de absorción también es una causa que hay que tener en cuenta en algunos pacientes. Ardores de estómago o diarreas pueden apuntar a gastritis o a una enfermedad celiaca. La enfermedad celiaca leve, que puede pasar inadvertida, es una causa que hay que descartar si la causa no está clara.

La buena noticia es que, una vez clara la causa, se suele tratar con facilidad y que desaparezcan todos estos síntomas.