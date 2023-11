Empezar a correr a partir de los 50 años: todas las claves para hacerlo posible

Lo dicen los expertos, España es un país de sedentarismo. Más de la mitad de la población asegura no hacer deporte. Aun así, nunca es tarde para empezar a hacer alguna actividad física. Y, es que, cuando se es joven, el cuerpo tiene otra disposición que la de las personas que ya están entrando en la mitad de siglo. En el caso de las mujeres llega la menopausia, en el caso de los hombres la alimentación ya no se quema grasa como antes.

Estos cambios que se producen, y que tienen que ver también con el envejecimiento de nuestro organismo, son la motivación de que muchas personas empiecen a hacer deporte a esta edad. Pero antes de afrontar esta motivación, los expertos recomiendan que sigas unos consejos que van desde la salud hasta la comodidad y el tipo de entrenamiento. Estas son algunas claves si quieres ser 'runner':

1. Hazte un chequeo médico

El chequeo médico debe ser algo obligatorio antes de empezar un deporte. Manuel_Faba

Parece lógico, pero la mayoría de las personas comienza a hacer ejercicio sin poner especial atención en su salud. Si tienes 50 años es lo primordial. Está demostrado que a partir de esta edad el cuerpo funciona diferente y enfermedades como colesterol o hipertensión pueden aparecer. Por ello, si quieres empezar a cuidar a tu cuerpo en esta etapa, lo primordial es que hables con tu médico de confianza.

Una simple analítica o prueba de esfuerzo con electrocardiograma puede verificar que tanto tu salud en general y tu corazón en particular está preparado para hacer deporte y exponerle a diferentes intensidades. Además, si padeces patologías como artritis, fibromialgia o diabetes, ente muchas otras, solo un profesional médico podrá recomendarte qué ejercicio y de qué modo podrás hacerlo.

2. Entrenador personal

Entrenadora personal ayuda a correr a una mujer. Getty Images

Así como un médico puede determinar si estás en condiciones óptimas para afrontar un deporte, el entrenador personal puede ayudarte a hacerlo sin errores. Si eres principiante en esto de la actividad física y quieres prevenir lesiones, lo mejor es que haya un monitor que te ayude a correr en condiciones adecuadas.

La lesión de menisco o la de fascitis plantar suelen ser muy comunes en personas que se inician en el running. Sumado esto a una edad ya más elevada y el envejecimiento progresivo de los tejidos, lo mejor es no cometer errores. Por ello, un entrenador personal podrá darte las pautas necesarias.

3. Elige un método y que no decaiga la motivación

Elige un método que tenga períodos de descanso. Getty Images/iStockphoto

Si te estás iniciando en correr o no, debes crearte un plan. Tener un calendario de actividad física te permite mantener no solo la forma física, también la motivación. Esta es vital para que el ejercicio sea más beneficioso. Crear un grupo de amigos y amigas de la misma que te acompañen a correr también es un aliciente para no dejar el deporte a un lado y acabar con el sedentarismo.

Además, debes elegir el mejor método para ti. Evita quedarte en mínimos pero también sobrepasarse en intensidad. Para ello, es mejor correr durante un período de tiempo y alternarlo con caminatas rápidas. Es lo que se denomina método Galloway, se reduce la fatiga y se incrementa el rendimiento. En el momento que inicies la caminata es primordial hacerla a paso ligero y con movimientos de brazos, para fortalecer al completo el cuerpo. Lo normal es que se puede hacer la actividad de 30 a 45 minutos sin sobreesfuerzos.

4. Usa ropa cómoda

Usar ropa cómoda favorecerá el ejercicio físico. Freepik

Parece también algo evidente, pero antes de empezar a correr, ¡equípate! El ejercicio físico requiere también comodidad e higiene postural. Todo lo contrario podría lesionarte. Por eso debes buscar los mejores atuendos según la estación en la que te encuentres y donde salgas a correr. Lo más importante es la transpiración, así como las zapatillas a usar. Para ello, elige ropa ligera, transpirables y si estás en invierno, procura cuidarte del frío con prensas como los cortavientos y pañuelos al cuello.

Según el terreno en el que vayas a correr, la suela de la zapatilla elegida también variará. En las tiendas puedes encontrar modelos pensados para el running, ya que hay otros modelos específicos para ejercicio en salas o gimnasio. Y por supuesto, no olvides completos como las gafas de sol o gorra en momentos de máximo calor, así como el protector solar.

