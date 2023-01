Los 5 ejercicios comunes que debes limitar para ganar más masa muscular, según un entrenador personal

A la hora de ganar músculo, es muy fácil que nos lancemos a hacer ejercicio sin pensar detenidamente en una estrategia, asumiendo que cualquier actividad física se va a traducir en resultados positivos.

Sin embargo, especialmente cuando existen limitaciones de tiempo para ejercitarse, es mejor invertir nuestro esfuerzo en los ejercicios que van a resultar más eficientes, específicamente, para ganar masa muscular (y siempre que éste sea nuestro único objetivo. Con tal fin, el entrenador personal TJ Mentus explica en el medio Eat This, Not That! los ejercicios que deberíamos evitar.

1. Cardio

El ejercicio cardiovascular es esencial para la salud en general, y se ha demostrado que practicarlo de manera regular añade años a nuestra esperanza de vida, con lo que siempre está recomendado practicarlo. No obstante, señala Mentus, no se trata del ejercicio más idóneo para la ganancia de masa muscular por la elevada tasa de calorías que se queman. Por eso, con este objetivo en mente es mejor evitar practicarlo en exceso.

2. Ejercicios de aislamiento

Los ejercicios de aislamiento son los que se centran únicamente en un músculo o articulación. Esto puede ser muy útil como parte de una rutina personalizada y muy exhaustiva, pero cuando el tiempo es más limitado es fácil ver por qué pueden resultar poco óptimos.

3. Hot yoga

El 'hot yoga' consiste exactamente en lo que su nombre anglosajón implica: yoga en un ambiente a alta temperatura, similar a una sauna. Como sucede con el cardio, es una gran manera de quemar muchas calorías y resulta muy beneficioso para la salud, pero al mismo tiempo no se trata de una forma eficiente de aumentar la masa muscular.

4. El máximo peso posible

La máxima cantidad de peso que podemos levantar en una única repetición puede darnos un valor muy vistoso, pero en términos de eficiencia no es un buen hábito. Si pretendemos aumentar el volumen de nuestra musculatura, es mucho más apropiado realizar un mayor número de repeticiones a un peso menor.

5. Entrenamiento de hipertrofia

Con todo, Mentus apunta a que también hay que tener cuidado con lo contrario. El entrenamiento de hipertrofia consiste en levantar una cantidad moderada de peso en muchas repeticiones. Es una gran manera de comenzar a ganar masa muscular, pero llegados a cierto punto sus beneficios comienzan a disminuir. Cuando esto suceda, debemos estar atentos para cambiar a otros tipos de entrenamiento.